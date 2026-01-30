Filipinas eleva a 29 los fallecidos por el hundimiento de un ferri en el sur del país

Bangkok, 30 ene (EFE).- Las autoridades filipinas elevaron a 29 el número de fallecidos por el hundimiento de un ferri el lunes cuando se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao, con alrededor de 350 personas a bordo y mientras se investiga la causa del suceso.

La Guardia Costera de Filipinas indicó la víspera que han recuperado los cadáveres de 11 personas durante las tareas de búsqueda y rescate, que se suman a los 18 fallecidos de los que se informó tras el accidente.

El hundimiento se produjo el lunes alrededor de la 1:50 hora local (17:50 GMT del domingo) a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en la provincia insular de Basilán, frente a la costa suroccidental de la isla de Mindanao.

El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT) y se dirigía a la isla de Jolo, situada en el archipiélago de Sulu.

Todavía no se han revelado las causas del incidente, y se apunta a que pueda haberse debido a problemas técnicos.

"Además de los equipos de las agencias gubernamentales y del sector privado, residentes, pescadores y familiares de personas desaparecidas también participaron en la operación" de búsqueda y rescate, apuntaron en un comunicado los guardacostas.

De acuerdo con el texto publicado en su perfil de Facebook, las autoridades locales todavía tratan de determinar el número exacto de personas que iban a bordo del ferri, que suelen ir sobrecargados y si bien en un principio se contabilizaron los desaparecidos en una decena.

Previamente, los guardacostas habían rebajado la cifra de pasajeros y tripulantes de 359 a 344 debido a que 15 de los pasajeros no embarcaron en el ferri.

Equipos de buzos y drones han sido desplegados en la zona del naufragio para buscar a posibles víctimas que pudieran quedar atrapadas en el pecio, que se encuentra a una profundidad de unos 76 metros.

Por otro lado, las autoridades navales ordenaron el martes inmovilizar todas las naves de la operadora del ferri siniestrado para realizar una "investigación exhaustiva" de la flota.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas. EFE

(vídeo)