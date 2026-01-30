Exxon gana 28.844 millones de dólares en 2025, un 4,8 % menos que el año anterior

Nueva York, 30 ene (EFE).- La petrolera estadounidense ExxonMobil ganó 28.844 millones de dólares en el año 2025, lo que supone un 4,8 % menos que en el ejercicio anual anterior.

Solo en el cuarto trimestre, en el que más se fija Wall Street, ExxonMobil obtuvo un beneficio de 6.501 millones de dólares, una pérdida de un 13,9 % respecto a los mismos meses del año anterior.

"ExxonMobil es una empresa fundamentalmente más sólida que hace solo unos años, y nuestros resultados de 2025 así lo demuestran", afirmó Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil.

"Nuestra transformación está dando lugar a un negocio más resistente, de menor coste y basado en la tecnología, con una capacidad de generación de beneficios estructuralmente más sólida, basada en activos ventajosos, una asignación disciplinada del capital y una ejecución excelente", añadió.

Las distribuciones a los accionistas ascendieron a 9.500 millones de dólares, incluidos 4.400 millones de dólares en dividendos y 5.100 millones de dólares en recompras de acciones.

Para todo 2025, la compañía distribuyó 37.200 millones de dólares a los accionistas, incluidos 17.200 millones de dólares en dividendos y 20.000 millones de dólares en recompras de acciones.

Tras publicar los resultados, las acciones de Exxon caían un 1,56 % en Wall Street. EFE