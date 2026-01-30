España celebra el acuerdo entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática

Madrid, 30 ene (EFE).- El Gobierno español celebró este viernes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza armada liderada por kurdos) y destacó que se trata de "un paso imprescindible" para la estabilidad, el acceso de ayuda humanitaria y el cese definitivo de las hostilidades.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, reiteró su "firme compromiso con una transición política pacífica, inclusiva y plenamente respetuosa con los derechos de todos los sirios, sin exclusiones ni discriminaciones".

"Solo un proceso que escuche a todas las partes y garantice la participación efectiva de la sociedad siria en su conjunto podrá sentar las bases de una paz duradera", destacó en la nota.

Asimismo, el Ejecutivo remarcó la importancia de "preservar la unidad y la integridad territorial de Siria" al ser "principios esenciales" para la reconstrucción del país y la estabilidad regional.

"España continuará apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a la estabilización de Siria y de toda la región", concluyó el comunicado.

Damasco y la alianza armada liderada por las FSD anunciaron un nuevo acuerdo para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

El pacto estipula la integración estatal de las instituciones gestionadas por la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), un ente de gobierno paralelo en las áreas hasta ahora controladas por la alianza liderada por kurdos.

En el plano militar, las fuerzas de los dos bandos deberán retirarse de todas las líneas cero y se procederá a formar una nueva división en las tropas gubernamentales integrada por tres brigadas generales de las FSD, a las que se sumará una cuarta recabada específicamente de la ciudad de Kobani.

El nuevo pacto busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares e incluso un acuerdo marco anterior fracasaran en las últimas semanas. EFE