Moscú, 30 ene (EFE).- El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, afirmó este viernes que Irán está ahora mejor preparado para un ataque estadounidense que en verano de 2025.

"La situación es alarmante. Y el ataque (a Irán) puede ser asestado. Pero esta vez la República Islámica, creo, está mejor preparada para ese desarrollo de acontecimientos que en junio pasado", dijo Nebenzia a la televisión pública rusa.

Por eso, el embajador ruso recomendó a Washington "pensárselo dos veces" antes de emprender acciones contra Irán y abstenerse de ataques.

El Kremlin advirtió este jueves de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.

"Cualquier uso de la fuerza solo podría generar caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización de los sistemas de seguridad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que Rusia insta a todas las partes a la moderación y confía en que no usen la fuerza para resolver los problemas existentes.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

Trump ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., informan de 6.126 fallecidos. EFE