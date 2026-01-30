Agencias

El PIB de México creció un 0,5 % en 2025 y aumentó 1,6 % en el cuarto trimestre

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de México creció un 0,5 % en 2025 y aumentó 1,6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su primera estimación oportuna.

El incremento anual fue resultado del avance del 3,7 % en las actividades primarias y del 1,2 % en las actividades terciarias, contrarrestado por una reducción del 1,3 % en las primarias, según cifras originales del organismo autónomo.

Mientras que el incremento trimestral ocurrió por un avance en el sector agropecuario del 6 %, una subida del 0,3 % en la industria y un aumento del 2 % en los servicios, agregó el instituto con base en cifras desestacionalizadas. EFE

