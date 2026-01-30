El Parlamento de Irán planea responder a la UE y declarar "terroristas" a los ejércitos europeos

La advertencia de posibles repercusiones para los países europeos que han avanzado en la designación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista ha sido enfatizada por Alí Lariyani, principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán. Lariyani comunicó, según reportó la agencia Europa Press, que la Asamblea Consultiva Islámica de Irán prepara una resolución que identificaría a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como grupos terroristas, en un gesto de reciprocidad ante la última decisión adoptada por Bruselas.

La iniciativa de la asamblea iraní surge tras el anuncio realizado el día anterior por Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Política Exterior, sobre el acuerdo político alcanzado entre los Veintisiete. Este acuerdo tiene como objetivo reconocer a la Guardia Revolucionaria iraní, una rama clave de las Fuerzas Armadas del país persa, como organización terrorista. Según reflejó Europa Press, tal decisión representa una respuesta ante las numerosas acciones de represión por parte de Teherán hacia las protestas internas que persisten desde hace semanas. El gobierno iraní, por su parte, atribuye dichas movilizaciones y disturbios a una supuesta operación de sabotaje impulsada, de acuerdo con su versión oficial, por Estados Unidos e Israel.

En palabras difundidas a través de redes sociales, Lariyani advirtió sobre posibles consecuencias que podrían recaer sobre los Estados europeos que hayan respaldado esta medida. El medio Europa Press señaló que Lariyani subrayó la necesidad de que la Unión Europea considere el impacto de sus acciones y las represalias que podrían generarse a partir de su postura hacia la Guardia Revolucionaria.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también se refirió al asunto y calificó de “grave error estratégico” la decisión tomada por la Unión Europea. Araqchi, a través de mensajes publicados en sus perfiles oficiales, acusó a los miembros de la UE de incurrir en un “acto de hipocresía” debido a su “indignación selectiva”, criticando que no hayan reaccionado ante el conflicto en Gaza y, en contraste, hayan considerado indispensable actuar respecto a los acontecimientos internos de Irán. Según dio a conocer Europa Press, Araqchi sostuvo que la política europea busca encubrir una supuesta decadencia del bloque, además de afirmar que esta decisión “aviva las llamas” y complica aún más la relación entre ambos lados.

Desde el seno del Ejército de la República Islámica, también se produjo una reacción pública. En un comunicado difundido y citado por Europa Press, las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a la Unión Europea de protagonizar una “acción hostil” y de apoyar al “régimen sionista terrorista”, en alusión a Israel. El texto del ejército consideró que la UE padece divisiones internas y actúa de modo pasivo; además, afirmó que la organización comunitaria busca el respaldo de Estados Unidos mediante sus recientes resoluciones. De acuerdo con la postura militar, estas decisiones alimentan la hostilidad de Washington hacia Teherán en un momento de tensión ascendente, marcado también por amenazas de ataques directos sobre territorio iraní.

Al garantizar la reciprocidad frente a la postura europea, las autoridades iraníes han señalado que la respuesta legislativa en preparación apuntará a los ejércitos europeos de forma directa. Según informó Europa Press, la resolución en debate en la Asamblea Consultiva Islámica se orienta a definir a las fuerzas militares de los Estados miembros de la UE como organizaciones terroristas. El avance de este proceso parlamentario quedará condicionado a la evolución de las medidas adoptadas por Bruselas y las posteriores acciones diplomáticas y militares a nivel regional e internacional.

El trasfondo de este conflicto diplomático incluye las reiteradas acusaciones del liderazgo clerical iraní contra supuestas injerencias externas en las protestas que han sacudido a Irán. La versión mantenida por las autoridades del país repite que Estados Unidos e Israel operan con el objetivo de debilitar la estabilidad del gobierno. La decisión europea de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria añade una capa de complejidad y parece tensar las relaciones de manera significativa, según reportó Europa Press.

La declaración adoptada por la UE y la futura resolución que discute el parlamento iraní marcan un punto álgido en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Teherán y los gobiernos europeos. Las partes utilizan mensajes públicos y oficiales para justificar sus posiciones y advertir sobre los posibles efectos de cada movimiento dentro de la disputa internacional. Europa Press detalló que tanto el ejecutivo iraní como su ejército han empleado discursos que acusan a la Unión Europea de doble rasero y de buscar ventajas a través de alianzas con Washington en medio de un contexto regional especialmente tenso.

Las decisiones unilaterales adoptadas, tanto en Bruselas como en Teherán, señalan un punto de inflexión en la dinámica de la política internacional actual en la región, con posibles cambios en la cooperación y las relaciones de seguridad entre Europa e Irán, según la información proporcionada por Europa Press.