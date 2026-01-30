El Ejército de Israel anuncia la captura de un supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la captura de un supuesto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que "huía" por un túnel en el sur de la Franja de Gaza junto a otros ocho milicianos que han sido objeto de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024.

"Uno de los terroristas ha sido arrestado mientras intentaba escapar y esconderse. Es un comandante central del batallón de Rafá Este de la organización terrorista Hamás", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Asimismo, han indicado que durante la operación habían identificado a "ocho terroristas que emergían de la infraestructura terrorista subterránea" en Rafá, si bien han matado a tres de ellos. Las tropas israelíes continúan la "búsqueda y realizando operaciones adicionales en la zona para localizar y eliminar a los terroristas".

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la Línea Amarilla, que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 se han registrado 71.667 muertos y 171.343 heridos, si bien se teme que la cifra sea superior, dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".