Agencias

EEUU se enfrenta a un breve cierre federal a la espera de votación en el Congreso

Guardar

Washington, 30 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos posiblemente afrontará un breve cierre parcial este fin de semana, cuando expire la financiación temporal acordada tras el último parón gubernamental, y a la espera de la votación en el Congreso de un nuevo acuerdo presupuestario, que podría ocurrir el lunes.

Según el procedimiento previsto en el Congreso, el voto en la Cámara baja no se daría hasta el lunes, después de que el Senado mande su versión del proyecto de ley de financiación parcial en las próximas horas.

Su aprobación en ambas cámaras permitiría el envío de la ley al presidente, Donald Trump, para su firma, lo que evitaría un prolongado cierre federal después del ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, que se prolongó por 43 días.

En la medianoche de este viernes, cuando expira la financiación anterior, decenas de agencias federales verán expirar sus presupuestos, pero la Casa Blanca, senadores republicanos y demócratas alcanzaron este jueves un acuerdo para poder pasar un plan de financiación temporal que incluiría la extensión de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas.

El acuerdo alcanzado el jueves entre los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca busca excluir del debate la financiación del DHS -objeto del desacuerdo entre legisladores tras las muertes de civiles en Mineápolis a manos de agentes de inmigración- de un paquete de seis proyectos de ley de gastos.

Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham calificó como "mal acuerdo" la nueva propuesta, lo que siembra dudas acerca de su pronta aprobación en el Senado y muestra ciertas tensiones aún pendientes de resolver.

"Con suerte, para mañana estaremos en una mejor situación", dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune al salir del Capitolio el jueves por la noche. "Mañana será otro día, y con suerte la gente estará dispuesta a intentar resolver esto", esperó.

EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental en menos de un año, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Portugal reconoce que los estragos de 'Kristin' son "brutales" y no descarta pedir ayuda a Europa

El Ejecutivo lusitano evalúa recurrir a fondos europeos tras declarar el estado de emergencia por la devastación de 'Kristin', que dejó muertes, miles de hogares sin electricidad y graves daños en infraestructuras y cultivos según fuentes oficiales

Portugal reconoce que los estragos

W2M refuerza su posición en el turismo musical tras aliarse con SD Concerts, promotor en República Dominicana

El grupo español firma un acuerdo estratégico para ofrecer viajes a República Dominicana que incluyen acceso a grandes conciertos internacionales, fortaleciendo así su incursión en el sector de experiencias y ampliando su presencia en el mercado latinoamericano

W2M refuerza su posición en

Mikel Arteta compara al joven 'gunner' Max Dowman con Leo Messi

El entrenador del Arsenal destacó la excepcional proyección de Max Dowman, calificándolo como uno de los mayores talentos formados en el club y subrayando su madurez tras debutar con apenas 15 años en torneos nacionales e internacionales

Mikel Arteta compara al joven

Chevron y Exxon cierran 2025 con caída de beneficios pero la vista puesta en Venezuela

Infobae

MSF decide no compartir con Israel la lista de sus trabajadores palestinos alegando falta de seguridad

La organización humanitaria Médicos sin Fronteras comunicó que no proporcionará a las autoridades israelíes los nombres de su personal palestino e internacional, argumentando riesgos para su integridad y dificultades para acordar condiciones que garanticen la protección del equipo humanitario

MSF decide no compartir con