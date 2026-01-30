EEUU da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque contra Teherán y después de que el magnate presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región.

Preguntado por la prensa ante una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump ha asegurado desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto, si bien no ha dado más detalles sobre los contactos. "Solo ellos lo saben con certeza", ha indicado.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán.

"Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.