EEUU aplaza hasta el 8 de febrero el despegue de Artemis II por inusual frío en Florida

Miami (EE.UU.), 30 ene (EFE).- La NASA anunció este viernes que la ventana de lanzamiento de Artemis II hacia la órbita lunar se retrasó dos días, hasta el 8 de febrero, debido a un reajuste en la carga de combustible del cohete por las inusuales bajas temperaturas en Florida.

"Debido al mal tiempo, planeamos cargar combustible en nuestro cohete lunar Artemis II el lunes 2 de febrero (no este sábado 31 de enero como estaba previsto) en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Con este ajuste, la fecha de lanzamiento más temprana posible es el domingo 8 de febrero", informó en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Al igual que el resto del país, el estado de Florida atraviesa una ola de frío invernal que ha venido acompañada de una bajada de las temperaturas y de vientos poco habituales para esta región del sureste de Estados Unidos.

La NASA señaló a esta "inusual erupción ártica" como la responsable de modificar el cronograma del lanzamiento y hacer que "el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no sean fechas viables".

La carga de combustible es uno de los pasos previos al lanzamiento, así como el ensayo general con lluvia, que una vez se realice permitirá conocer con mayor precisión la fecha exacta del despegue.

En paralelo, los cuatro integrantes de la misión, que transportará a la primera mujer, al primer afroamericano y al primer canadiense a la órbita lunar, permanecen en cuarentena en las instalaciones de la NASA en Houston (Texas).

Son el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales, y tendrán la misión de alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y volver a la Tierra en diez días.

El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 12 abandonaron la superficie de la Luna en la última de este tipo de misiones.EFE

