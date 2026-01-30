De salvavidas a amenaza: Starlink es utilizado por Rusia para atacar a Ucrania con drones

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 30 ene (EFE).- La tecnología de internet por satélite Starlink, de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk SpaceX, ha sido un pilar de las comunicaciones militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, pero ahora es cada vez más utilizada por las fuerzas rusas para guiar drones en tiempo real durante ataques aéreos diarios contra objetivos militares y civiles.

"Ya tenemos cientos de casos confirmados de ataques con drones equipados con terminales Starlink contra ciudades pacíficas en la retaguardia y en el frente, incluidos edificios residenciales y no contra instalaciones militares", denunció en redes sociales Serguí Beskrestnov, experto en radiocomunicaciones y asesor del Ministro de Defensa de Ucrania.

Según éste y otros expertos, en lugar de depender de coordenadas preprogramadas, estos drones rusos de medio y largo alcance ahora son guiados manualmente por operadores rusos en tiempo real.

Esto les permite atacar objetivos en movimiento, como automóviles y trenes, los hace más difíciles de detectar y mucho más resistentes a los sistemas de guerra radioelectrónica de Ucrania, utilizados para reducir el impacto de los ataques aéreos rusos.

Rusia obtiene terminales Starlink, necesarios para conectarse a los satélites que proporcionan internet, a través de terceros países, eludiendo controles más estrictos al declararlos como equipos de uso civil.

En las últimas 24 horas, drones equipados con Starlink llevaron a cabo decenas de ataques contra vehículos, incluido un autobús civil, que circulaban por una carretera clave cerca de Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk, una importante línea de suministro para las fuerzas ucranianas en la región oriental de Donetsk, a unos 50 kilómetros, informó Beskrestnov este viernes.

Drones similares también habrían sido responsables de un ataque contra dos helicópteros en Kropivnitskí el sábado pasado, mientras que otro dron sobrevoló la capital, Kiev, durante horas el lunes tras evadir los radares de defensa aérea.

Según Beskrestnov, también estuvieron detrás del ataque mortal contra el "tren de la vida", que mató a seis pasajeros civiles el 27 de enero en la región de Járkov, en el este de Ucrania.

El uso creciente de Starlink amenaza con ampliar drásticamente la "zona de la muerte", que antes se extendía hasta 15 kilómetros desde la línea del frente, donde cientos de drones rusos atacan diariamente tanto objetivos civiles como militares, haciendo que el abastecimiento y la rotación de tropas sean extremadamente peligrosos.

"La guerra trata cada vez más de la destrucción de nuestra logística por parte de Rusia para impedir que apoye la defensa" ucraniana, declaró a EFE Bogdan Ptashnik, sargento de la 127ª brigada del Ejército.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que la amenaza se extienda a grandes ciudades como Járkov, que se encuentran a decenas de kilómetros del frente", añadió, por lo que instó a tomar medidas urgentes.

El problema ha llevado a Kiev a contactar con SpaceX en un intento de bloquear el uso no autorizado de su tecnología por parte de Rusia, donde sus ventas han sido bloqueadas oficialmente por la empresa estadounidense controlada por Musk.

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov, anunció el jueves que su departamento se había puesto en contacto con SpaceX y propuesto "formas concretas" para resolver el problema.

Aunque Fédorov no dio más detalles, los expertos advierten de que no existe una solución sencilla.

SpaceX ya ha demostrado su capacidad para desactivar el servicio en regiones específicas, como ocurrió en Crimea para frenar operaciones de drones ucranianos en la península anexionada por Rusia.

Sin embargo, aplicar medidas similares en toda Ucrania interrumpiría miles de terminales utilizadas por las fuerzas ucranianas.

Según Beskrestnov, una posible solución sería crear un registro de todas las terminales Starlink autorizadas para su uso por las fuerzas armadas ucranianas o infraestructuras críticas, y desactivar todas las demás.

"La solución pasa por negociaciones con la dirección de SpaceX y una búsqueda conjunta de respuestas", escribió en Facebook.

Mientras tanto, Ucrania planea aumentar el despliegue de drones interceptores y otras defensas aéreas nacionales.

"El uso de Starlink es el futuro de los drones", escribió Serg Marco, comandante de una unidad de drones ucraniana.

"Las unidades ucranianas ya dominan esta capacidad y han destruido una gran cantidad de equipos rusos con ella. Ahora debemos construir defensas contra estas armas para que no nos perjudiquen con la misma fuerza", añadió. EFE