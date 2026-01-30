Agencias

Condenan a tres años de cárcel a un diputado de Mali por ofender el presidente marfileño

Guardar

Nairobi, 30 ene (EFE).- Un tribunal marfileño condenó este viernes a tres años de cárcel y una multa de cinco millones de francos CFA (unos 7.600 euros) al legislador maliense Mahamadou Hawa Gassama por ofender al presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara.

Gassama, miembro del Consejo Nacional de Transición (CNT), el órgano legislativo de la junta militar de Mali, estaba acusado de declarar en 2022 en una entrevista que "el presidente marfileño es enemigo de Mali", en medio de tensiones entre ambos países vecinos.

Según medios locales, el legislador, detenido en julio de 2025 durante una estancia privada en Costa de Marfil, se enfrentaba a un cargo por "ofensas al jefe del Estado" y otro por "difusión de expresiones insultantes por internet".

El Tribunal de Primera Instancia de Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, le condenó este viernes, aunque su abogado, Mamadou Ismaïla Konaté, tildó la sentencia de "excesiva" y recordó que su cliente "aún tiene derecho a apelar esta decisión".

Las relaciones diplomáticas entre Costa de Marfil y Mali son tirantes desde los dos golpes de Estado de 2020 y 2021 que llevaron al poder al general Assimi Goita en la capital maliense, Bamako. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tras Australia, más países trabajan para prohibir las redes sociales a los menores de edad: estas son sus propuestas

Padres, gobiernos y organismos internacionales exigen mayor protección para la infancia frente al avance digital, mientras distintos Estados de Europa y Oceanía debaten endurecer el acceso a plataformas sociales debido al alarmante incremento de riesgos y casos problemáticos detectados por Unicef

Infobae

La Bolsa de Londres sube 0,51 % impulsada por el sector bancario y con mineras a la baja

Infobae

Meloni despliega blindados en el Coliseo y estación de Roma en operación de seguridad

Infobae

El DAX 40 termina la semana con una mejoría al alcanzar los 24.538,81 puntos

Infobae

Turquía registra su mejor año turístico con casi 64 millones de visitantes

Infobae