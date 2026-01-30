Condenan a tres años de cárcel a un diputado de Mali por ofender el presidente marfileño

Nairobi, 30 ene (EFE).- Un tribunal marfileño condenó este viernes a tres años de cárcel y una multa de cinco millones de francos CFA (unos 7.600 euros) al legislador maliense Mahamadou Hawa Gassama por ofender al presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara.

Gassama, miembro del Consejo Nacional de Transición (CNT), el órgano legislativo de la junta militar de Mali, estaba acusado de declarar en 2022 en una entrevista que "el presidente marfileño es enemigo de Mali", en medio de tensiones entre ambos países vecinos.

Según medios locales, el legislador, detenido en julio de 2025 durante una estancia privada en Costa de Marfil, se enfrentaba a un cargo por "ofensas al jefe del Estado" y otro por "difusión de expresiones insultantes por internet".

El Tribunal de Primera Instancia de Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, le condenó este viernes, aunque su abogado, Mamadou Ismaïla Konaté, tildó la sentencia de "excesiva" y recordó que su cliente "aún tiene derecho a apelar esta decisión".

Las relaciones diplomáticas entre Costa de Marfil y Mali son tirantes desde los dos golpes de Estado de 2020 y 2021 que llevaron al poder al general Assimi Goita en la capital maliense, Bamako. EFE