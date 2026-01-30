Agencias

Centroderecha pacta gobierno en Países Bajos basado en defensa, control asilo y UE fuerte

La Haya, 30 ene (EFE).- Tres partidos de centroderecha en Países Bajos anunciaron este viernes el contenido del acuerdo que establece las bases del futuro gobierno en minoría, en el que se comprometen a aumentar el gasto en defensa, “controlar” el flujo de llegadas de solicitantes de asilo y la búsqueda de “un papel líder y constructivo” en la Unión Europea (UE).

El texto plantea una reducción importante del asilo con un enfoque más restrictivo y coordinado a nivel europeo, y el futuro Ejecutivo neerlandés - con el liberal progresista Rob Jetten como probable primer ministro - quiere “recuperar el control” del sistema migratorio, defendiendo un nuevo modelo internacional que permita que las solicitudes de asilo se presenten y tramiten fuera de Europa. EFE

