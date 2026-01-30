Bruselas asigna otros 63 millones de euros a Birmania y los refugiados rohinyás

Bruselas, 30 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) asignó este viernes 63 millones de euros en ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por el actual conflicto armado en Birmania (Myanmar), así como para apoyar a los refugiados de la minoría rohinyá que viven en los países vecinos, en particular en Bangladesh.

Esta financiación, anunciada cuando el conflicto desencadenado por el golpe militar en Birmania alcanza su quinto año, forma parte de la asignación inicial de la UE para 2026 destinada al sur y el sudeste asiático, indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

En el caso de Birmania, se destinarán más de 38,6 millones de euros a ayuda alimentaria y nutrición de emergencia, alojamiento para los desplazados forzosos, agua potable y saneamiento, atención sanitaria y formación sobre los riesgos de las minas y asistencia a las víctimas de las minas terrestres, así como a educación en situaciones de emergencia.

Por lo que respecta a Bangladesh, se dedicarán 23,4 millones de euros a ayudar a los casi 1,2 millones de refugiados rohinyá que viven en el país, principalmente en la ciudad de Cox's Bazar, así como a las comunidades de acogida.

Los fondos se destinarán a asistencia vital, incluyendo ayuda alimentaria y nutrición, mantenimiento de los campamentos y otras instalaciones, saneamiento, asistencia sanitaria, educación de emergencia y acceso al agua.

Dada la "dimensión regional" de la crisis de Birmania, la CE anunció además una asignación adicional de 1 millón de euros para proporcionar ayuda vital a los refugiados y a las comunidades de acogida en la India, Indonesia, Malasia y Tailandia.

Toda la financiación humanitaria de la UE se canaliza a través de organizaciones asociadas, como ONG internacionales y agencias de las Naciones Unidas, recordó la Comisión. EFE