AV. Un épico Alcaraz vence a Zverev y luchará por su primer título en Australia

En el tramo decisivo del partido, Alexander Zverev contó con la oportunidad de asegurar su pase a la final sacando para ganar, pero Carlos Alcaraz logró revertir la situación y remontó el marcador, obteniendo así su boleto para el encuentro decisivo del Abierto de Australia. Según detalló el medio AV, el jugador murciano selló este viernes su acceso a su primera final en Melbourne tras imponerse al tenista alemán en una reñida batalla que se prolongó durante casi cinco horas y media, finalizando con un marcador de 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 a favor del español.

De acuerdo con la información publicada por AV, el encuentro, correspondiente a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada y disputado sobre pista dura, estuvo marcado por un inesperado desafío físico para Alcaraz. Durante el ecuador del tercer set, el murciano experimentó intensos calambres que redujeron significativamente su movilidad durante cerca de una hora. En ese tramo, Zverev aprovechó la situación para igualar el tanteador y volverse una amenaza constante para las aspiraciones del español, quien llegó a verse dos sets abajo en la eliminatoria.

El medio AV indicó que, pese a las dificultades físicas que le impidieron moverse con normalidad, Alcaraz se mantuvo en el partido sustentando su juego en el talento y una determinación que lo llevó a resistir los embates de su rival. Zverev, por su parte, buscó capitalizar los problemas físicos del español e incrementó la presión cuando tuvo la opción de cerrar el partido con su servicio durante el quinto set. Sin embargo, el murciano aprovechó su último turno para romper el servicio del alemán y, progresivamente, tomó el control del desenlace del duelo.

AV consignó que esta victoria permite a Alcaraz disputar la final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera deportiva. Hasta este momento, el joven español no figuraba en el historial de campeones ni finalistas de Melbourne, consolidando así un nuevo hito en su trayectoria. El partido también se inscribe entre los más extensos y disputados de la presente edición del torneo por su duración, cercana a las cinco horas y media, y por la alternancia constante en el marcador que mantuvo el suspenso hasta el último tramo del encuentro.

El rival de Alcaraz en la final emergerá del enfrentamiento entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, según precisó AV. El desenlace de ese partido determinará si el protagonista español se medirá con el vigente campeón y múltiple ganador del torneo serbio, o con el ascendente tenista italiano, en la lucha por el primer gran título de la temporada.

A lo largo del duelo, el rendimiento de Alcaraz osciló entre la contención forzada por los calambres y momentos de brillantez en el tenis ofensivo, recursos que resultaron determinantes para sostener sus opciones en el marcador pese a la merma física, informó AV. Por el lado de Zverev, el alemán presionó de forma constante cada vez que el murciano mostró señales de fatiga, pero no logró sentenciar el duelo cuando sirvió para victoria.

Con este triunfo, Carlos Alcaraz suma una nueva final de Grand Slam en su historial, tras conquistar previamente títulos en otras superficies. La cita del domingo en Melbourne marcará su primera oportunidad en una final australiana, tras este episodio donde la resistencia física y el temple mental resultaron tan decisivos como las cualidades técnicas exhibidas en la pista dura, según destacó el medio AV.