Autoridades revelan que facción de ‘Los Chapitos’ atacó a diputados en noroeste de México

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que el ataque armado contra dos diputados locales del opositor partido Movimiento Ciudadano (MC) en el estado de Sinaloa lo perpetró una facción del grupo ‘Los Chapitos’, vinculada al Cártel de Sinaloa.

“Tenemos avances en la investigación. Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal, fue una célula (facción) de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, afirmó durante la conferencia matutina presidencial desde Tijuana.

El secretario se refirió así al ataque ocurrido el miércoles hacia los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, cuando salían de la Cámara de Diputados local, y debido al cual el legislador se encuentra aún en estado grave y la legisladora perdió un ojo.

García Harfuch señaló que el caso es atendido de manera directa por el gabinete de seguridad federal, en coordinación con autoridades locales, como parte de las acciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa de México (Defensa), envió el jueves a 1.600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

El estado de Sinaloa, en el noroeste de México, vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. EFE

