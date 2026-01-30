Agencias

APM Terminal operará temporalmente dos puertos en torno al Canal tras salida de hongkonés

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de dos puertos en torno al Canal, después de que el Supremo declarara "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, informó este viernes el presidente José Raúl Mulino.

APM Terminals Panama "ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo", dijo Mulino en un mensaje a la Nación. EFE

