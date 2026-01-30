Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 ene (16.00 GMT)

Madrid, 30 ene (EFE).-

Washington.- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que ha nominado al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell.

Washington (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de agitador y "quizá insurgente" al enfermero Alex Pretti, que murió el 24 de enero por los disparos de un agente de inmigración en Minesota cuando Pretti se encontraba arrodillado en el suelo y reducido por varios miembros de seguridad.

Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, tan solo cinco días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca, informó la Cancillería.

Los Ángeles (EE.UU.).- Los múltiples operativos migratorios en ciudades latinas en California en los últimos días han vuelto a encender las protestas, con un hombre disfrazado de Batman para quejarse por la presencia de ICE en su ciudad y manifestantes que sacaron de un restaurante a agentes de la Seguridad y Transporte (TSA) al confundirlos con los migratorios.

Rafah (Gaza).- El Ejército israelí mató este viernes de madrugada al menos a tres palestinos en Rafah, en el sur de Gaza, de donde dice emergieron un total de ocho presuntos milicianos, de acuerdo con un comunicado castrense.

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo este viernes una cerrada defensa del sistema multilateral con las reformas que sean necesarias, y aseguró que, en un momento como el actual, en el que se habla mucho de rearme, el que realmente se necesita no es el de carácter militar, sino el moral.

Estambul (Turquía).- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se ha mostrado este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

Madrid.- El rey de España recibió en audiencia a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, de visita oficial en España.

Chicago.- Un equipo de científicos ha conseguido que un paciente con una grave afección pulmonar sobreviva gracias a un sistema pulmonar extracorpóreo que le mantuvo vivo dos días hasta que se le pudo realizar un doble trasplante de pulmón, una estrategia que podría emplearse como "puente salvavidas" hasta la intervención, según un estudio.

Berlín.- La economía alemana creció en el cuarto trimestre del año pasado un 0,3 % con respecto a los tres meses anteriores y cerró el ejercicio con un aumento del 0,2 % del PIB, tal y como ya había adelantado la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, a medios de enero.

Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un proceso de concesión de dos puertos en torno al Canal interoceánico operados por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática y cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Roma.- Diputados de formaciones de la oposición de Italia como el Partido Demócrata (PD), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Alianza Verde e Izquierdas 8AVS) y +Europa ocuparon este viernes la sala de prensa de la Cámara de los Diputados para impedir la celebración de una conferencia de grupos de la ultraderecha sobre el tema de la "remigración".

Lisboa.- Portugal se prepara para otra semana de temporales con lluvia, viento y nieve, tras el paso de la depresión Kristin, que en los últimos días dejó cinco muertos en el país ibérico, inundaciones e importantes destrozos.

París.- Mujer y joven, la campeona en ajedrez Mitra Hejazipour es el rostro mediático contra los ayatolás en Francia, país en el que se exilió tras negarse a portar el velo islámico con el equipo iraní en 2019. En una entrevista con EFE, apuesta por una intervención militar de Estados Unidos semejante a la de Venezuela.

Daca.- Partidos políticos continúan con sus campañas electorales de cara a las elecciones generales programadas para el 12 de febrero, en las que también se hará un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas para la Carta Nacional de julio.

Barcelona (España).- El director de orquesta británico Jonathan Nott será el nuevo director musical del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027, cuando cogerá el relevo al maestro Josep Pons, quien ha permanecido al frente de la Orquesta y el Coro del Teatro durante catorce años.

Sevilla (España).- Los días 4 y 5 de marzo el Baryshnikov Arts Center acogerá 'Fiesta Flamenca', en dos de las 40 funciones programadas en la 25 edición del Flamenco Festival de Nueva York, que con la participación de 180 artistas de 16 compañías se celebrará en la ciudad estadounidense del 25 de febrero al 15 de marzo.

Melbourne (Australia).- Carlos Alcaraz, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.

Barcelona (España).- Último entrenamiento de la plantilla del FC Barcelona, que dirige el técnico Hansi Flick, antes del partido de Liga que mañana sábado disputarán ante el Elche, y en el que los azulgranas deberán luchar por mantener el liderazgo, frente a un Real Madrid, a tan sólo a punto en la clasificación.

Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha advertido sobre la visita de este sábado a Elche recordando que, "el año pasado, cuando jugamos en casa, tuvieron más posesión", pese a que el equipo finalmente se impuso por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Majadahonda (España).- Entrenamiento del Atlético de Madrid previo al encuentro de LaLiga EA Sports que el sábado juega contra el Levante.

Majadahonda (España).- El Brujas belga será el rival del Atlético de Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Majadahonda (España).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha vaticinado, durante la rueda de prensa previa al encuentro de la LaLiga en el que su equipo se va a medir al Levante, una eliminatoria "difícil" contra el Brujas belga, el club al que va a tener que enfrentarse en la ronda de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones.

Chicago (EEUU).- De Michael Jordan y Scottie Pippen a Derrick Rose. Sus números cuelgan del techo del United Center, el templo de los Chicago Bulls. Los estandartes con sus dorsales se hacen a mano en el Sur de Chicago. Con costurera mexicana. Estela Parra, que cosió el 'banner' de Rose, abre para EFE el taller del histórico 'WGN Flag & Decorating'.

Madrid.- El alemán Antonio Rüdiger y el inglés Trent Alexander-Arnold llevaron a cabo este viernes una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y apuran sus opciones de volver a la convocatoria de cara al partido del domingo contra el Rayo Vallecano (14:00 horas CET, -1 GMT) en el estadio Bernabéu.

