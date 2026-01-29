Vox dice que "el campo ha salido para manifestarse contra Mercosur y el PP para tomar el pelo a agricultores"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado, en la concentración contra la suscripción del acuerdo del Mercosur, que "el campo ha salido para manifestarse contra Mercosur y el PP para tomar el pelo a agricultores y ganaderos".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Gavira ha señalado que "el acuerdo del Mercosur es algo que el campo no quería y se lo trasladaron a los políticos del PSOE y el PP, y Von der Leyen, del PP, suscribió ese acuerdo, que va a suponer más competencia desleal". "Va a suponer que esas prohibiciones y restricciones que nuestros productores están padeciendo no las van a soportar los productores de esos países", ha añadido.

"Ya no tienen bastante con que vengan los productos del norte de África, que no soportan las restricciones que tienen ellos, sino que ahora nuestros mercados y supermercados van a estar llenos de los productos que vengan del acuerdo del Mercosur", ha afirmado Gavira, que ha añadido que "esto es una vergüenza y el sector no lo quiere".

Según el portavoz de Vox, "esto ha servido para que los agricultores y los ganaderos sepan quienes les están traicionando, y son el PSOE y por supuesto el PP". "Son ellos los responsables de que se haya firmado ese acuerdo", ha aseverado.

"Ahora el PP hablará de la salvaguarda y eso no es lo que quiere el campo sino que no se hubiera firmado ese acuerdo y por eso hemos llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ese acuerdo sea sometido a la legalidad, porque entendemos que no cumple con las normas de los tratados comunitarios", ha dicho.

Finalmente, Gavira ha insistido, en relación a PSOE y PP, en "que dejen de una vez de tomar el pelo a la gente del campo, que no son tontos, que ellos ya saben quiénes les defienden y quiénes les están de alguna manera traicionando".