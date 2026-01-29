Agencias

Varios senadores catalanes llegan tarde al Pleno del Senado sobre la situación ferroviaria al retrasarse su tren

Varios senadores catalanes de Junts y PSC, entre otros, no han llegado a tiempo al inicio del Pleno del Senado que acoge la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, para hablar sobre el accidente de Adamuz y la situación de Rodalies debido al retraso de los trenes en los que viajaban a Madrid.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, algunos senadores han cogido los primeros trenes que unen algunos puntos de Cataluña con Madrid para estar en la comparecencia extraordinaria de Puente, pero no han llegado a tiempo al inicio del Pleno.

Y es que las limitaciones temporales de velocidad en algunos tramos de la línea que une Barcelona con Madrid ha provocado retrasos severos en la llegada de estos trenes, por lo que algunos senadores, que han cogido los primeros trenes de la mañana, no han conseguido llegar a tiempo al inicio del Pleno.

