Machado ve en su encuentro con Rubio una muestra de que Venezuela es "prioridad" para Trump

María Corina Machado expresó durante su mensaje en redes sociales que el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, representó un momento clave para Venezuela y el continente. Según publicó Europa Press, la dirigente opositora venezolana afirmó que estos días resultan decisivos no solo para el país, sino también para Latinoamérica, ya que las decisiones tomadas en Washington inciden en la región entera. Machado aprovechó la ocasión para insistir en la importancia que otorga la administración de Donald Trump a América Latina, subrayando la posición central de Venezuela en la agenda estadounidense.

Machado manifestó en su cuenta de X su agradecimiento a Marco Rubio por la “gran conversación” sostenida en la capital estadounidense. Tal como detalla el medio Europa Press, la oposición considera que la interlocución con altos funcionarios estadounidenses confirma el interés prioritario del Gobierno de Trump hacia los desafíos y amenazas en Venezuela. En el comunicado, la líder opositora resaltó que el gobierno estadounidense ha asumido riesgos con su personal en favor de la causa venezolana. Añadió: “Este encuentro confirma la prioridad que el Gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”.

La líder opositora hizo un llamamiento a la sociedad venezolana y a quienes se encuentran en la diáspora, alentándolos a colocar su “talento y esfuerzo” al servicio de la reconstrucción del país. Machado denunció que Venezuela ha vivido “27 años de devastación criminal”, responsabilizando de este deterioro al régimen dirigido desde Caracas, según consignó Europa Press. La dirigente subrayó su convicción de que la transición democrática sucederá gracias al apoyo internacional, destacando explícitamente el respaldo de la administración Trump y de otras democracias influyentes. En palabras recogidas por Europa Press, manifestó: “La transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado”.

Durante su diálogo con periodistas, Machado insistió en que Marco Rubio comprende a fondo la situación regional y la amenaza que constituyen, según su visión, las fuerzas criminales presentes en Venezuela. “El responsable de la cartera diplomática estadounidense es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país”, declaró Machado, según reportó Europa Press.

La dirigente, recientemente reconocida con el Nobel de la Paz, reiteró su reconocimiento a la Casa Blanca, argumentando que ha sido “el único Gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela”. En referencia al futuro inmediato, Machado expuso su cercanía respecto al objetivo de reestablecer la libertad y la reunificación de las familias venezolanas: “Hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa”. También indicó que su regreso a Venezuela podría materializarse pronto.

Machado también remarcó la urgencia de liberar a quienes ella denominó “presos políticos”, indicando que la liberación de todos los detenidos permanece como prioridad absoluta para la oposición venezolana. Apuntó que aún permanecen más de 700 personas privadas de libertad por causas políticas, con 14 de esos casos registrados entre los 36 detenidos durante el mes de enero. La líder subrayó: “No dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados”, información también consignada por Europa Press.

Sobre el debate regional vinculado a la situación judicial de figuras como Nicolás Maduro, la opositora respondió a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien había solicitado el regreso de Maduro a Venezuela para que fuera juzgado en su país. Machado recordó, según el medio europeo, la dificultad de que la justicia venezolana actúe de manera independiente. Trajo a colación el caso de la jueza María Lourdes Afiouni, a quien Hugo Chávez mandó encarcelar tras dictar una sentencia desfavorable al régimen, para cuestionar que los actuales jueces ofrezcan garantías. En palabras recogidas por Europa Press, preguntó: “¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?”

Las declaraciones de Machado subrayan una estrategia de presión internacional y local, invitando al colectivo venezolano y a la comunidad global a colaborar activamente en las demandas de democracia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. En sus mensajes, habilitó una narrativa en la que el apoyo externo se enlaza con la movilización ciudadana, mientras subrayó que la liberación de los presos políticos y el retorno de quienes emigraron resultan prioridades inmediatas en la hoja de ruta de la oposición, según refleja el reporte de Europa Press.