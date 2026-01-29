Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

La posibilidad de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sea declarada organización terrorista ingresó en la agenda europea tras el viraje de posición de Francia y de España, dos gobiernos que hasta el miércoles no habían apoyado esa iniciativa. De acuerdo con Europa Press, los países miembros de la Unión Europea se preparan para debatir esta cuestión al finalizar la reunión ordinaria de ministros de Exteriores, programada para esta tarde tras el almuerzo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

En la jornada de este jueves en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de los Veintisiete aprobaron un nuevo conjunto de sanciones contra Irán en respuesta a los hechos recientes de represión ejercida por el régimen de Teherán sobre los manifestantes. Europa Press detalló que la represión se ha saldado, en las últimas semanas, con la muerte de miles de personas. Este paquete de medidas incluye la incorporación de nuevos altos cargos y figuras influyentes del gobierno iraní a la lista europea de sanciones por la comisión de violaciones de los Derechos Humanos.

Además de las restricciones dirigidas a individuos, el Consejo de la Unión Europea respaldó una propuesta de la Comisión Europea que pretende aumentar los controles sobre la exportación de componentes sensibles a Irán, especialmente aquellos empleados en la fabricación de drones y misiles. Según la justificación presentada por la Comisión la semana pasada, el objetivo de estas limitaciones es reducir la capacidad iraní para suministrar material bélico a actores involucrados en el conflicto ruso-ucraniano. Europa Press informó que las nuevas barreras buscan impedir que Teherán emplee tecnología europea en la producción de armas que termina en manos del ejército ruso, el cual mantiene una ofensiva militar sostenida en Ucrania.

Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista no se abordó en la primera parte del encuentro ministerial, aunque está previsto su discusión en el bloque de la tarde, una vez concluya el almuerzo institucional. En opinión de Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, integrar a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas transmitiría a Irán el mensaje de que la represión de la población conlleva sanciones concretas. “Si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello”, afirmó Kallas, según recogió Europa Press.

Para que la designación avance, Europa Press señaló que será necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembros. El respaldo reciente de Francia y la declaración de apoyo de España han facilitado la proximidad de un consenso europeo. Francia había mantenido hasta el pasado miércoles una postura reticente respecto a la declaración, al igual que España, que cambió su posición públicamente este miércoles.

Las sanciones actuales contra altos funcionarios del gobierno iraní se centran en su presunta responsabilidad en la represión violenta de los manifestantes. Estas restricciones incluyen la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de activos de las personas señaladas. Europa Press indicó que la adición de nuevas figuras políticas y militares al régimen de sanciones responde a las persistentes denuncias de violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades iraníes.

La limitación del acceso iraní a componentes tecnológicos relevantes para la producción de sistemas armamentísticos se inscribe en el contexto más amplio de la guerra en Ucrania. Según Europa Press, la Unión Europea busca obstaculizar la transferencia indirecta de tecnología y evitar que recursos europeos terminen facilitando la continuidad de hostilidades en Europa del Este. Desde Bruselas, el argumento presentado por la Comisión subraya la importancia de “limitar aún más la capacidad de Irán para alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania”.

El encuentro de los ministros de Exteriores se desarrolla en un ambiente marcado por la preocupación europea respecto a la situación de los derechos humanos en Irán y el impacto de la colaboración militar entre Teherán y Moscú. Europa Press reportó que la combinación de sanciones individuales y las restricciones tecnológicas apuntan tanto a presionar al régimen iraní por sus acciones internas como a dificultar su participación en conflictos internacionales.

La designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista comprometería a los Estados miembros de la Unión Europea a aplicar un régimen más estricto de sanciones. Europa Press explicó que la unanimidad es un requisito para la adopción de esta decisión, lo que implica la necesidad de coordinar posiciones entre los diferentes gobiernos de los Veintisiete. La posible inclusión estaría sujeta al debate posterior y dependería del resultado de las deliberaciones entre los altos funcionarios europeos y los representantes de derechos humanos de Naciones Unidas.

De acuerdo con las informaciones difundidas por Europa Press, el proceso iniciado este jueves en Bruselas consolida el esfuerzo europeo para incrementar la presión diplomática y económica sobre el gobierno de Irán. La actualización de las sanciones y la revisión de la calificación de la Guardia Revolucionaria responden a factores internos y externos que afectan a la estabilidad de la región y la seguridad europea.