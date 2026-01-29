La Champions dibuja un 'Top 8' inglés, con menos sorpresas y nuevas ausencias notables

La fase liga de la Liga de Campeones finalizó este miércoles con la disputa de la última jornada en la que el Arsenal FC inglés confirmó el pleno de triunfos para ser, junto al FC Barcelona y el Liverpool FC, los únicos en repetir respecto al año anterior en un 'Top 8' dominado por la Premier League y con menos sorpresas que el año anterior, pese a nuevas ausencias notables como, de nuevo, el Real Madrid y el PSG francés, actual campeón, y el Inter italiano, actual subcampeón.

Los 144 partidos de la primera fase de la Champions se cerraron con una jornada unificada en la que dejó varias sorpresas en la tabla clasificatoria. El que no tuvo ningún sobresalto fue el Arsenal, que consiguió, por primera vez desde que el año pasado se instaurara el nuevo formato, el pleno de triunfos. Además, los de Mikel Arteta, terceros ya la pasada campaña, han sido el equipo más goleador de la fase liga (23) y el que menos ha encajado (4), dominando de principio a fin.

Además del equipo londinense, el Liverpool y el FC Barcelona han sido los únicos equipos que han conseguido repetir en el 'Top 8' con respecto al curso pasado. Si 'reds' y 'culers' fueron primero y segundo la temporada pasada, este año han tenido que conformarse con la tercera y la quinta plaza, respectivamente y con los blaugranas entrando en la última jornada.

Un 'Top 8' en el que el fútbol inglés ha arrasado, ya que a los mencionados Arsenal y Liverpool, se unen el Tottenham, cuarto, el Chelsea, sexto, y el Manchester City, octavo, para un total de cinco clubes de los seis que tenía la Premier de inicio, donde el Newcastle estuvo cerca de hacer el pleno.

Los otros dos equipos que completan los que evitan los 'playoff' son el Bayern Múnich alemán y el sorprendente Sporting de Portugal. El conjunto bávaro, condenado el año pasado a la penitencia de la repesca, se ha erigido como máximo favorito al título junto con el Arsenal tras una fase de liga casi perfecta con el único borrón de la derrota precisamente ante los de Mikel Arteta. Por su parte, el equipo lisboeta ha sido la gran sorpresa gracias a sus victorias en San Mamés y ante el PSG en las últimas dos jornadas.

Una configuración del 'Top 8' que se compone de cinco equipos que partían en el sorteo desde el Bombo 1 --Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Chelsea y FC Barcelona--, lo que supone dos más que la pasada edición. A ellos, se ha sumado uno del 2 (Arsenal) y dos del 3 (Tottenham y Sporting), y ninguno del 4, aunque el Newcastle lo luchó hasta la última jornada, a diferencia del curso anterior en el que el Aston Villa de Unai Emery lo lograría.

En cambio, equipos aspirantes a levantar el título como el PSG, actual campeón, el Inter de Milán, subcampeón, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se han quedado fuera. El caso más sorprendente ha sido el del 15 veces campeón de Europa, que arrancaba tercero la última jornada, pero una derrota ente el Benfica en Da Luz le precipitó al noveno puesto y a tener que volver a pasar por una eliminatoria extra, teóricamente menos dura que la del año pasado cuando se cruzó con el City y ante su último verdugo o el Bodo/Glimt noruego.

El PSG también tuvo que pasar por los 'playoffs' la pasada campaña, aunque en su caso no le afectó ese camino más largo para levantar con autoridad su primera 'Orejona' ante un Inter, que en la primera edición del nuevo formato terminó cuarto. El Atlético, por su parte, ha pagado caro sus tropiezos finales ante el Galatasaray, uno de sus posibles rivales junto al Brujas belga, y el Bodo/Glimt.

Una ronda de dieciseisavos en la que no estarán presentes ni Athletic Club ni Villarreal CF. Los 'leones' estuvieron en la pelea por la clasificación hasta los instantes finales de la última jornadas, pero la derrota en San Mamés ante el Sporting de Portugal dilapidó todo tipo de opción. Menos competitiva ha sido la participación del Villarreal, que sólo ha sumado un punto de 24 posibles y sin ser capaz de ver puerta a domicilio, cayendo ante rivales como Pafos o Copenhague.

MENOS GOLES Y MENOS PARTIDOS DECIDIDOS POR GOLEADAS

Por último, la fase de liga también se ha cobrado víctimas sorprendentes como el campeón de la Serie A, el Nápoles. El conjunto partenopeo sólo han ganado en una de las últimas cinco jornadas, acabando en la trigésima posición. También se han despedido campeones de Europa como el Olympique de Marsella francés, el PSV o el Ajax neerlandeses.

Además, en términos generales, la segunda edición de la renovada Liga de Campeones se ha saldado con un total de 487 goles, lo que supone una media de 3,4 goles por encuentro. Una cifra que, pese a ser alta, es inferior a los 522 tantos logrados el curso pasado, y 0,2 de media menos por encuentro.

Un número de dianas que ha descendido a la vez que los partidos resueltos por 3 o más goles de diferencia, que el curso pasado fueron 41 y este se ha quedado en 38. Aun así, los partidos resueltos por goleadas siguen suponiendo más de un 25 por ciento del total, un dato a mejorar en próximas ediciones, ya que hablaría bien de la mejora competitiva de los equipos participantes.