Kallas espera que los 27 declaren este mismo jueves a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista

La posibilidad de que la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista impacte la labor de las embajadas europeas en Irán ha sido considerada por las autoridades diplomáticas de la Unión Europea. Según informó Europa Press, la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, explicó que estos riesgos se han evaluado detalladamente y que, en caso de avanzar la designación, los canales diplomáticos con Teherán se mantendrán abiertos, ya que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní no se verán afectadas por la medida.

Europa Press reportó que este jueves, los ministros de Exteriores de los veintisiete países que conforman la Unión Europea se congregan en Bruselas para discutir la posible clasificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, así como el endurecimiento de sanciones relativas a Irán. La reunión se produce después de que el consenso entre los Estados miembro haya ido fortaleciéndose, en especial tras el respaldo de Francia y España, dos de los países que en un principio expresaron reservas ante la decisión.

El medio detalló que Kallas manifestó ante los periodistas que espera un acuerdo durante la jornada para incluir nuevos individuos en la lista europea de sanciones dirigidas contra Irán y subrayó que su aspiración es que se logre la unanimidad para designar a la Guardia Revolucionaria en el mismo nivel que Al Qaeda, Hamás y Estado Islámico. Según consignó Europa Press, la dirigente estonia afirmó que “si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como tal”, argumentando que los procedimientos utilizados y la cifra de víctimas mortales en las recientes protestas en Irán reflejan un nivel de gravedad notable.

Además, Kallas enfatizó que el avance de la propuesta enviaría “un mensaje claro”, indicando que la represión contra la población iraní puede tener consecuencias concretas en forma de sanciones internacionales. Europa Press recogió sus palabras explicando que, de aprobarse, la inclusión situaría a la Guardia Revolucionaria en un listado junto a organizaciones responsables de diversos ataques y actividades violentas a nivel global.

El desarrollo de las discusiones en Bruselas responde a la necesidad de unanimidad entre los Estados miembro de la Unión Europea para proceder con la designación. El medio explicó que, hasta el día anterior a la reunión, existía una minoría de países que no apoyaban la medida, debido a preocupaciones relacionadas con el impacto en las relaciones bilaterales con Teherán y la situación de seguridad de ciudadanos europeos en Irán.

Europa Press puntualizó que, con el cambio de posición de Francia, inicialmente uno de los países más cautelosos, y con la reciente adhesión de España al respaldo de la propuesta, el bloque comunitario se acerca a la unanimidad requerida. Algunos Estados miembro argumentaron sus reservas centrándose en la posibilidad de que el vínculo diplomático se rompiera y en la protección de nacionales europeos en territorio iraní; pese a ello, la modificación de postura de actores clave ha allanado el camino hacia la decisión.

En declaraciones previas a los encuentros oficiales, la Alta Representante reafirmó que el régimen iraní ha hecho uso de métodos considerados muy graves para sofocar protestas internas. Europa Press citó que la calificación de organización terrorista llevaría al órgano militar especializado iraní a estar bajo sanciones comparables a las impuestas a redes extremistas internacionalmente reconocidas. El objetivo declarado es hacer responsables a quienes emplean la violencia sistemática y recordarlo de manera pública ante la comunidad internacional, de acuerdo al reporte del medio.