Agencias

Irene Rosales se enfada con la prensa por comentarle que sus hijas perderán su herencia por la subasta de Cantora

Guardar

Isabel Pantoja y Kiko Rivera están a punto de perder Cantora definitivamente. Tal y como ha revelado la revista Lecturas, la deuda de 2.2 millones de euros que arrastra la artista después de no haber pagado la hipoteca -de 12.000 euros mensuales- de la finca en los últimos 5 años, ha provocado que la propiedad que Francisco Rivera 'Paquirri' les dejó en herencia esté a punto de ser subastada por un precio de partida muy inferior a su valor real, un millón de euros.

Según el programa 'El tiempo justo', Kiko desconocía la situación límite en la que se encontraría Cantora y se habría enterado por la prensa; y muy disgustado porque la finca tiene un gran valor sentimental para él -aunque hace años que no la pisa por su nula relación con su madre- habría puesto el asunto en manos de sus abogados para estudiar si existe alguna vía legal que le permita intervenir o reclamar algo para no perder el legado de su padre, del que posee un porcentaje del 47%.

Desmarcándose de la salida de Cantora a subasta, Irene Rosales ha confesado que no sabe "absolutamente nada" del complicado trance que está atravesando su exmarido, aunque no ha dudado en saltar ante las cámaras cuando se le ha mencionado a sus dos hijas en común con el dj, Ana y Carlota, que también se verían afectadas en un futuro por la pérdida de esta importante propiedad por la mala gestión económica de Isabel Pantoja: "Yo creo que ya esto... Debéis de dejar un poquito de meter a mis hijas, que son pequeñas, y en esto ya no tiene nada que ver. Así que perdonadme" ha sentenciado visiblemente molesta.

Un enfado que se ha transformado en una sonrisa cuando le hemos preguntado por el ramo de flores que le ha enviado Guillermo, con el que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, y que no ha dudado en compartir en redes sociales presumiendo de su amor. "Me quiere mucho" ha reconocido enamorada, confirmando que al margen de que Kiko vaya a perder Cantora, ella está súper feliz con su novio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Neoenergia (Iberdrola), Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro

La filial brasileña de Iberdrola obtiene un importante reconocimiento regional por sus prácticas excepcionales, marcando un hecho inédito en más de dos décadas de premiación, según lo informado por la compañía tras la ceremonia desarrollada en Madrid

Neoenergia (Iberdrola), Premio Iberoamericano de

El sector agrario saca músculo en su protesta y demanda que no lleguen a los supermercados "productos llenos de mierda"

Miles de agricultores y ganaderos exigen soluciones inmediatas ante recortes y liberalización de importaciones, alertando sobre riesgos para la seguridad alimentaria y la viabilidad del campo español, mientras reclaman acciones concretas a las autoridades españolas y de la Unión Europea

Infobae

Evacúan 14 zonas rurales de Jerez por la crecida del Guadalete por encima de los seis metros

Las autoridades ordenaron el desalojo urgente en áreas rurales cercanas a Jerez de la Frontera ante el desbordamiento del Guadalete, mientras cientos de residentes son trasladados a recintos habilitados y se mantiene activa la alerta máxima en la región

Evacúan 14 zonas rurales de

Rodríguez pide "pelear" para que se cumpla la ley de vivienda porque baja los precios del alquiler

Isabel Rodríguez defiende la aplicación total del marco legal para garantizar bajadas en los arrendamientos, cita descensos recientes en Navarra y responsabiliza al Partido Popular del estancamiento en territorios donde no se ha implementado la normativa

Rodríguez pide "pelear" para que

Endocrinos piden implantar cribados periódicos desde el diagnóstico de cáncer para prevenir la desnutrición

Especialistas advierten que una detección temprana del déficit nutricional en enfermos con tumores es vital para evitar complicaciones graves durante las terapias, reducir hospitalizaciones y mejorar la respuesta al tratamiento, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Infobae