Familias de víctimas prometen "luchar desde la serenidad" por "saber la verdad de los 45 del tren"

En el tramo final de la ceremonia religiosa que congregó a más de 4.000 personas en el Pabellón Carolina Marín de Huelva, Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, expresó el compromiso colectivo de las familias de luchar “desde la serenidad” por aclarar las circunstancias en las que murieron los conocidos como “los 45 del tren”. Sáenz, acompañada por su hermano Fidel y en nombre de todas las familias afectadas, añadió que la búsqueda de la verdad sobre el siniestro se mantendrá como prioridad para los allegados. Según publicó el medio citado, la ceremonia contó con la presencia de los Reyes, así como de integrantes del Gobierno de España y de las principales instituciones nacionales y autonómicas.

El acto, celebrado este jueves, respondió al deseo de las familias de ofrecer un funeral propio y distinto al homenaje de Estado que había sido pactado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para el 31 de enero, que permanece aún aplazado ante las reticencias de los allegados. Así lo precisó Sáenz, quien justificó que “la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación” de la Virgen de Cinta. Según consignó la fuente, el carácter religioso y la orientación local de la despedida reflejaron la voluntad de los presentes de asumir la liturgia como el eje central del homenaje.

Durante su intervención, Sáenz subrayó la importancia de la fe para la comunidad y la región, al declarar que “Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo”. Dirigiéndose a los asistentes, hizo extensivo su agradecimiento a todas las personas e instituciones que los han acompañado tras la tragedia, así como al municipio donde se produjo el accidente. “Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía, gracias incluso a los que lo hacéis por agenda”, afirmó. Añadió una mención especial al “pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y al que nos sentiremos unidos para siempre”, de acuerdo con lo revelado por el medio.

Las familias de las víctimas también aprovecharon el acto para destacar la labor institucional, reconociendo la respuesta inmediata que ofrecieron diversas instancias oficiales desde el momento cero del incidente. Pese a este agradecimiento, Sáenz trasladó durante su discurso el malestar de los allegados por la “lentitud de la información”, argumentando que “siempre es mejor saber que imaginar”. Tal como detalló la fuente, este reclamo apunta a la escasez de comunicación oficial respecto a los acontecimientos y a los avances de la investigación sobre la tragedia.

El tono de la ceremonia incluyó un mensaje sobre las divisiones sociales. Sáenz hizo alusión al contexto político al señalar que las víctimas “eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estábamos dando cuenta”. Según publicó la fuente, esta reflexión buscó dirigir una crítica al ambiente de fractura social en el país.

El funeral contó también con una amplia representación institucional: los Reyes presidieron la ceremonia, acompañados por tres ministros del Gobierno de España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quienes acudieron junto a otros representantes políticos y autoridades. El medio destacó la magnitud de la convocatoria y la relevancia de las figuras presentes en la despedida.

La ceremonia constituyó el principal acto público en memoria de las víctimas, ante la ausencia del homenaje oficial pospuesto. Según la fuente, las familias prefirieron organizar una ceremonia que coincidiera con su manera de honrar a los fallecidos y en la que pudieran expresar sus reivindicaciones. Las demandas principales incluyeron la exigencia de transparencia en la información y avances en el esclarecimiento de los hechos.

A lo largo del acto, Sáenz reiteró que el objetivo central de los allegados es “saber la verdad” sobre lo ocurrido, insistiendo en la intención de perseverar en su reclamación desde la calma. El discurso finalizó ratificando el compromiso colectivo de las familias de mantener esta demanda en el tiempo. Según reiteró el medio, la intervención y el tono de la ceremonia reflejaron tanto el dolor como la determinación compartida tras el accidente ferroviario de Adamuz.