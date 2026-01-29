El PP muestra su respaldo a los agricultores y ganaderos malagueños en sus reivindicaciones contra Mercosur

Las exigencias de sostenibilidad para los productores locales y las diferencias frente a terceros países se han convertido en uno de los principales puntos de tensión en el debate sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó el medio, el secretario general del Partido Popular (PP) de Málaga, José Ramón Carmona, expresó que antes de la posible entrada en vigor del nuevo tratado, las autoridades deben garantizar condiciones equitativas para agricultores y ganaderos nacionales, enfatizando que el acuerdo no puede implementarse mientras exista riesgo para los intereses del sector primario en regiones como Málaga y Andalucía.

Tal como publicó la fuente, Carmona se sumó a una concentración realizada frente a la subdelegación del Gobierno en Málaga, donde diversos productores agrícolas y ganaderos protestaron contra la política agraria nacional y el posible impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El dirigente del PP de Málaga manifestó el apoyo total de su partido a quienes defienden el campo malagueño y afirmó: “siempre defenderemos al campo malagueño”. Carmona remarcó que para el sector se encuentra en juego su futuro y su identidad y reiteró que el tratado no debe avanzar si no se establecen mecanismos efectivos de protección para los productores españoles y andaluces.

Según consignó el medio, el secretario general del PP malagueño señaló también su preocupación por lo que describió como políticas desleales del actual Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, hacia los sectores agrícola y ganadero. Carmona destacó el grado de incertidumbre que percibe en el campo andaluz por las decisiones del Gobierno central, a la vez que presentó una comparación entre la postura del Ejecutivo nacional y la del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. De acuerdo con la fuente, Carmona puso en valor lo que consideró como un mayor nivel de comprensión y apoyo institucional por parte de la Junta de Andalucía, que se reflejaría en una inversión considerada histórica destinada a asegurar la viabilidad y el futuro de los productores de la región.

El respaldo del PP malagueño al sector primario incluye la exigencia de que si a los agricultores y ganaderos locales se les impone el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, los mismos requisitos deberían aplicarse a los productos importados desde países miembros de Mercosur. Según detalló el medio, Carmona insistió en que los principios de sostenibilidad ambiental y calidad deben ser aplicados de manera igualitaria a los socios comerciales, con el fin de evitar situaciones que perjudiquen la competitividad de los productores españoles.

La protesta frente a la subdelegación del Gobierno en Málaga es una respuesta directa al temor de los agricultores y ganaderos de la provincia frente a las posibles consecuencias del acuerdo UE-Mercosur. El sector sostiene que la apertura del mercado a productos agrícolas y ganaderos procedentes de América del Sur podría suponer una desventaja competitiva por las distintas normativas laborales, sanitarias y medioambientales de los países exportadores. Además, el PP de Málaga ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo nacional para articular defensa eficaz de los productores frente a la competencia extranjera.

El medio también destacó que Carmona insistió en la importancia de no cargar “el peso de la incertidumbre” sobre los productores andaluces, proponiendo que se adopten medidas para apoyar e impulsar el sector en lugar de exponerlo a riesgos adicionales ante situaciones de competencia desleal. Según el responsable del PP provincial, la apuesta por la sostenibilidad debe acompañarse con garantías claras de protección y equidad en el acceso a los mercados, para defender tanto la economía rural como las prácticas agrícolas responsables en España.

La reivindicación del PP de Málaga forma parte de un contexto de mayores movilizaciones y demandas de los sectores agrícolas y ganaderos en diversas regiones españolas, motivadas por los cambios en las relaciones comerciales internacionales y la preocupación por la supervivencia del sector frente a normativas y acuerdos que, consideran, pueden afectar negativamente su actividad. Según relató la fuente, la defensa de la sostenibilidad en condiciones igualitarias, la seguridad económica y el futuro del campo ocupan un lugar central en las demandas articuladas por las organizaciones y los partidos representativos del sector primario regional.