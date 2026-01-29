Agencias

El PP muestra su respaldo a los agricultores y ganaderos malagueños en sus reivindicaciones contra Mercosur

Dirigentes provinciales expresaron preocupación por el posible impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el sector primario, exigiendo al Ejecutivo que proteja a productores locales y garantice condiciones equitativas frente a competidores extranjeros

Guardar

Las exigencias de sostenibilidad para los productores locales y las diferencias frente a terceros países se han convertido en uno de los principales puntos de tensión en el debate sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó el medio, el secretario general del Partido Popular (PP) de Málaga, José Ramón Carmona, expresó que antes de la posible entrada en vigor del nuevo tratado, las autoridades deben garantizar condiciones equitativas para agricultores y ganaderos nacionales, enfatizando que el acuerdo no puede implementarse mientras exista riesgo para los intereses del sector primario en regiones como Málaga y Andalucía.

Tal como publicó la fuente, Carmona se sumó a una concentración realizada frente a la subdelegación del Gobierno en Málaga, donde diversos productores agrícolas y ganaderos protestaron contra la política agraria nacional y el posible impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El dirigente del PP de Málaga manifestó el apoyo total de su partido a quienes defienden el campo malagueño y afirmó: “siempre defenderemos al campo malagueño”. Carmona remarcó que para el sector se encuentra en juego su futuro y su identidad y reiteró que el tratado no debe avanzar si no se establecen mecanismos efectivos de protección para los productores españoles y andaluces.

Según consignó el medio, el secretario general del PP malagueño señaló también su preocupación por lo que describió como políticas desleales del actual Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, hacia los sectores agrícola y ganadero. Carmona destacó el grado de incertidumbre que percibe en el campo andaluz por las decisiones del Gobierno central, a la vez que presentó una comparación entre la postura del Ejecutivo nacional y la del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. De acuerdo con la fuente, Carmona puso en valor lo que consideró como un mayor nivel de comprensión y apoyo institucional por parte de la Junta de Andalucía, que se reflejaría en una inversión considerada histórica destinada a asegurar la viabilidad y el futuro de los productores de la región.

El respaldo del PP malagueño al sector primario incluye la exigencia de que si a los agricultores y ganaderos locales se les impone el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, los mismos requisitos deberían aplicarse a los productos importados desde países miembros de Mercosur. Según detalló el medio, Carmona insistió en que los principios de sostenibilidad ambiental y calidad deben ser aplicados de manera igualitaria a los socios comerciales, con el fin de evitar situaciones que perjudiquen la competitividad de los productores españoles.

La protesta frente a la subdelegación del Gobierno en Málaga es una respuesta directa al temor de los agricultores y ganaderos de la provincia frente a las posibles consecuencias del acuerdo UE-Mercosur. El sector sostiene que la apertura del mercado a productos agrícolas y ganaderos procedentes de América del Sur podría suponer una desventaja competitiva por las distintas normativas laborales, sanitarias y medioambientales de los países exportadores. Además, el PP de Málaga ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo nacional para articular defensa eficaz de los productores frente a la competencia extranjera.

El medio también destacó que Carmona insistió en la importancia de no cargar “el peso de la incertidumbre” sobre los productores andaluces, proponiendo que se adopten medidas para apoyar e impulsar el sector en lugar de exponerlo a riesgos adicionales ante situaciones de competencia desleal. Según el responsable del PP provincial, la apuesta por la sostenibilidad debe acompañarse con garantías claras de protección y equidad en el acceso a los mercados, para defender tanto la economía rural como las prácticas agrícolas responsables en España.

La reivindicación del PP de Málaga forma parte de un contexto de mayores movilizaciones y demandas de los sectores agrícolas y ganaderos en diversas regiones españolas, motivadas por los cambios en las relaciones comerciales internacionales y la preocupación por la supervivencia del sector frente a normativas y acuerdos que, consideran, pueden afectar negativamente su actividad. Según relató la fuente, la defensa de la sostenibilidad en condiciones igualitarias, la seguridad económica y el futuro del campo ocupan un lugar central en las demandas articuladas por las organizaciones y los partidos representativos del sector primario regional.

Temas Relacionados

Agricultores malagueñosPPJosé Ramón CarmonaPedro SánchezMálagaAndalucíaGanaderíaAcuerdo MercosurSector primarioJuanma MorenoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Estados Unidos firma un acuerdo comercial con El Salvador que elimina el arancel del 10% a sus productos

La reciente alianza entre Washington y San Salvador elimina barreras a las exportaciones, impulsando la relación económica, mientras autoridades destacan el avance histórico para textiles, plásticos y bienes agrícolas salvadoreños que ingresan al principal mercado de destino

Estados Unidos firma un acuerdo

El CPE se reúne con Milagros Tolón para explicarle la situación actual del deporte paralímpico en España

La ministra Milagros Tolón mantuvo un diálogo con dirigentes del Comité Paralímpico Español, quienes detallaron necesidades, proyectos para la siguiente década e insistieron en impulsar la inclusión desde la escuela y la igualdad de género en el deporte adaptado

El CPE se reúne con

La Academia francesa elige al escritor franco argelino Boualem Sansal para ocupar el asiento 3

Tras pasar casi un año en prisión en Argelia acusado de desafiar al gobierno, el novelista obtiene un histórico reconocimiento al ser seleccionado para integrarse en una de las instituciones literarias más prestigiosas de Francia, generando repercusión internacional

La Academia francesa elige al

Von der Leyen pide una Europa más independiente económicamente en un orden global "más hostil"

La líder del Ejecutivo comunitario advierte sobre un panorama internacional con tensiones crecientes y advierte que el bloque necesita mayor autonomía estratégica, respaldo a la industria local y acciones concretas ante desafíos tecnológicos y comerciales globales

Von der Leyen pide una

Reino Unido propone medidas para que los sitios web escojan si aparecer en AI Overviews y asegurar un trato justo

El regulador del Reino Unido ha iniciado una consulta sobre nuevas reglas dirigidas a plataformas como Google, buscando mayor control y transparencia para editores y usuarios en servicios de inteligencia artificial, mientras se discute la clasificación justa y la portabilidad de datos

Reino Unido propone medidas para