Cientos de agricultores a pie y más de 50 tractores desafían a la lluvia con sus protestas en Toledo

A pesar de las intensas lluvias presentes durante la jornada en Toledo, los primeros tractores de la manifestación agrícola lograron llegar a la Plaza de Zocodover aproximadamente a las 12:30, recibiendo aplausos de los participantes concentrados en la emblemática plaza. De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la movilización rural reunió a 1.400 personas, aunque los organizadores, encabezados por Asaja, elevaron la cifra a cerca de 3.000 asistentes. El objetivo principal de la protesta fue exigir respaldo institucional, rechazar recortes a las ayudas europeas y defender la igualdad en los acuerdos comerciales, bajo el lema “Mentiras no, soluciones sí”, según consignó el medio Europa Press.

La protestas comenzaron a las 10:00, cuando los tractores se concentraron en el Recinto Ferial de La Peraleda antes de recorrer distintas calles de la capital manchega. Según detalló Europa Press, los participantes transitaron la Carretera de La Peraleda, Avenida de Barber, calle Duque de Lerma, calle General Villalba y Marqués de Mendigorría, hasta la rotonda de la escultura ecuestre de Alfonso VI, integrándose después a la marcha principal, cuyo punto de inicio fue la Plaza de Toros. La convocatoria incluía a agricultores a pie y a cerca de un centenar de tractores, aunque la Delegación del Gobierno fijó en 66 el número de estos últimos. El recorrido finalizó en la Plaza de Zocodover, escenario del acto central de la reivindicación.

Asaja y UPA impulsaron la movilización, con el respaldo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y la participación de COAG Castilla-La Mancha. Durante el trayecto, los manifestantes expusieron cencerros y bocinas, articulando tanto el malestar del sector agropecuario como su reclamo central frente a las decisiones políticas y económicas adoptadas a nivel nacional y europeo. Representantes del PP, Vox y Sumar se sumaron a la protesta, según reportó Europa Press, reflejando un respaldo transversal a la convocatoria.

“El campo no va soportar más”, advirtió José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha, en declaraciones recogidas por Europa Press. Fresneda remarcó que la situación exige compromisos políticos tangibles en todos los parlamentos, incluidos el europeo, el nacional y el regional, y señaló que la movilización persiste ante lo que consideran incumplimientos y falta de apoyo real al campo. Insistió en que la persistencia de los agricultores es inquebrantable a pesar de las inclemencias meteorológicas: “Lloviendo, cayendo chuzos de punta, los agricultores han decidido secundar esta manifestación con mucha fuerza. Va a ser una manifestación pasada por agua, pero con mucha fe, con mucha ilusión, con muchas ganas”. Asimismo, recalcó que el sector rural no se dejará engañar ante cuestiones polémicas como el acuerdo con Mercosur, la PAC y la problemática de la fauna silvestre, en particular la sobrepoblación de conejos.

Por parte de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo expresó al medio Europa Press su rechazo a los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y a las propuestas que, según denunció, buscan desmantelar el sistema de ayudas vigente. Para Morcillo, las condiciones de los acuerdos comerciales no pueden situar al sector agrario como el “pagano” de la liberalización económica, exigiendo que las normativas aplicadas a productores europeos sean también exigidas a los de terceros países. Morcillo planteó la necesidad de disponer de cláusulas de salvaguarda efectivas y de aplicación inmediata para proteger las producciones agrarias locales, señalando que la presión ejercida por el sector, a través de movilizaciones previas como la celebrada en Bruselas el 18 de diciembre, resultó clave para modificar la actitud institucional.

El dispositivo de seguridad implementado por la Delegación del Gobierno, con apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, facilitó que la llegada de tractores y manifestantes se desarrollara sin incidentes y de forma organizada, según confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. La jornada reivindicativa transcurrió en medio de una persistente lluvia que no frenó el desarrollo de la marcha, caracterizada por la determinación de los participantes para visibilizar sus demandas pese al mal tiempo.

La presencia de representantes políticos en el evento fue valorada positivamente por los dirigentes agrarios, quienes insistieron en que el entendimiento y el respaldo se deben reflejar en medidas concretas en el seno del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los distintos niveles de los gobiernos nacional y autonómico. Los organizadores insistieron en que la movilización se mantendrá activa “paso a paso, medida a medida y administración por administración”, hasta lograr que sus exigencias se traduzcan en soluciones concretas para el campo.

Según el balance de los convocantes consultados por Europa Press, la protesta también pretendía concienciar a la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad que afronta el sector agrícola, debilitado por los recortes en las ayudas europeas y la competencia internacional derivada de acuerdos comerciales que consideran lesivos. Las agrupaciones rurales que participaron coincidieron en reivindicar protección equitativa y mecanismos de defensa efectivos frente al impacto de las políticas comunitarias e internacionales.

Los líderes de las asociaciones agrícolas replicaron las consignas centrales durante la jornada, subrayando que rechazan la desinformación y demandan acciones inmediatas por parte de las instituciones. Las manifestaciones y el recorrido hasta la Plaza de Zocodover plasmaron el estado de movilización en el que permanece el sector agrario en la región y la disposición de sus integrantes a sostener la protesta tanto en Toledo como en otros ámbitos de decisión política.