Trump asegura que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela va hacia Irán y amenaza con un ataque al país

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, descartó la posibilidad de conversaciones con representantes estadounidenses e indicó que su país no solicitó negociaciones, rechazando también contactos recientes con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Esta declaración formó parte de la respuesta oficial iraní a la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, en medio del incremento de la presencia militar estadounidense cerca de la región, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que una flota naval estadounidense de dimensiones mayores a la que se desplegó previamente frente a Venezuela avanza con rapidez hacia Irán. Trump detalló en redes sociales que esta flota, liderada por el portaaviones 'USS Abraham Lincoln', posee alta capacidad operativa y está preparada para actuar de forma inmediata y contundente si las circunstancias lo requieren. El mandatario estadounidense enmarcó este movimiento dentro de una advertencia dirigida a Teherán sobre la posibilidad de una ofensiva mayor que la realizada en junio de 2025, salvo que se alcance un consenso en relación con el desarrollo nuclear iraní.

El medio Europa Press reportó que Trump instó públicamente a las autoridades de Irán a entablar negociaciones orientadas a lograr un acuerdo que excluya el desarrollo de armas nucleares y que resulte "bueno para todas las partes". El presidente precisó que "el tiempo se está agotando", subrayando la urgencia del asunto y condicionando el cese del avance militar a la voluntad del gobierno iraní de sumarse a un nuevo tratado. Trump mencionó la operación 'Martillo Nocturno', donde fuerzas estadounidenses atacaron infraestructuras nucleares clave de Irán en junio de 2025, y advirtió que un nuevo ataque tendría un impacto aún mayor si no se llega a un acuerdo.

Trump hizo referencia a los bombardeos en territorio iraní ejecutados ese mes por Washington contra tres instalaciones nucleares, los cuales se produjeron después de una operación militar de Israel en el país, que dejó más de 1.100 fallecidos, según recogió Europa Press. Como represalia, Teherán envió centenares de misiles y drones hacia suelo israelí. Trump afirmó: "El próximo ataque será mucho peor. No hagan que pase de nuevo".

Europa Press puntualizó que, para Trump, el despliegue naval estadounidense sirve tanto como elemento disuasorio como escenario de presión para impulsar negociaciones directas que garanticen para Washington que Teherán renuncia a la obtención de armas nucleares. El mandatario señaló en su mensaje que la fuerza enviada supera en magnitud y capacidades a la que operó en aguas cercanas a Venezuela antes del intento de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, insistiendo en la determinación y el poder de la nueva armada en ruta a Irán.

A raíz de estos acontecimientos, Abbas Araqchi declaró al medio Europa Press que “no ha habido contactos con Witkoff durante los últimos días y no hemos pedido negociaciones”, agregando que la posición de Irán permanece inalterada. Araqchi enfatizó que la diplomacia bajo presión militar carece de efectividad, y subrayó que su país no participará en procesos negociadores mientras persistan las amenazas y condiciones impuestas por parte de Washington. “Si quieren que haya negociaciones —en referencia a Estados Unidos—, deben dejar de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas”, subrayó el alto funcionario.

La relación bilateral se mantiene bloqueada desde la salida de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015, medida adoptada por Trump durante su primer periodo presidencial en 2018. Tras el retiro estadounidense, el acuerdo perdió fuerza, mientras que los intentos de reactivación han estado marcados por tensiones persistentes y episodios de violencia, según registró Europa Press. Ambos países han mantenido líneas de comunicación abiertas en el pasado, pero actualmente las posiciones se encuentran aún más distanciadas tras la reciente ofensiva israelí y los ataques estadounidense sobre Irán.

El medio destacó que Irán ha reiterado en varias ocasiones su negativa a retomar las conversaciones con Estados Unidos sin garantías previas de seguridad, especialmente en el contexto de la ofensiva israelí contra posiciones iraníes y la reacción militar de Teherán sobre Israel. Estos factores han influido en un clima de desconfianza y endurecimiento de posturas tanto en Teherán como en Washington, dificultando cualquier avance diplomático de alcance.

Entre los puntos centrales del mensaje de Trump, consignados por Europa Press, figura la insistencia en presionar a Irán para que acepte un acuerdo “justo y equitativo”, bajo la amenaza explícita de intervención militar de gran escala si no se produce ese acercamiento. La referencia a la operación ‘Martillo Nocturno’ y al supuesto poder destructivo de la nueva flota en camino refuerzan el escenario de confrontación en el que ambos países se encuentran inmersos.

En resumen, la situación se caracteriza por una movilización militar estadounidense considerable en aguas próximas a Irán, declaraciones cruzadas de advertencia y negativa de contactos directos, en un contexto de crisis derivada de los desacuerdos nucleares y la implicación de terceros actores como Israel, reportó Europa Press. Mientras Washington redobla su presión sobre Teherán, las autoridades iraníes exigen garantías mínimas para cualquier diálogo, manteniendo el actual estancamiento diplomático.