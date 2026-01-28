Toda España tiene activos avisos por lluvia, nieve, oleaje y viento, que mantiene a Almería en riesgo extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este miércoles se prevén precipitaciones persistentes y de considerable intensidad en sierras del sur peninsular y la zona de Alborán, así como acumulaciones notables de nieve en la meseta Norte y en montañas del centro y norte del país. Según el aviso emitido por la AEMET, la jornada estará marcada por inestabilidad debido a la rápida formación y tránsito de la borrasca 'Kristin', lo que ha motivado la activación de avisos de distintos niveles en toda España por fenómenos meteorológicos adversos, como lluvias intensas, bajas temperaturas, viento y oleaje, con especial atención al riesgo extremo en el sureste peninsular.

Tal como publicó la AEMET y reportó el medio, toda la geografía nacional mantiene alertas activas por lluvia, nieve, oleaje y viento. El valle almeriense de Almanzora y Los Vélez permanece bajo aviso rojo, el nivel más alto, por la posibilidad de ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 130 kilómetros por hora, según consignó la Agencia Estatal de Meteorología. Otras zonas de Andalucía también están bajo riesgo, en especial Cádiz y Málaga, donde se ha elevado el aviso por lluvias intensas a nivel naranja. En cuanto a la nieve, la AEMET ha situado en alerta amarilla a provincias como Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (en sus áreas de sierra, metropolitana y Henares), Navarra (zona centro y Pirineo) y La Rioja (Ibérica); mientras que para Burgos, León, Palencia y Zamora el aviso alcanza nivel naranja, lo que indica una situación de mayor relevancia por acumulación de nieve.

Los vientos intensos afectarán a buena parte del país, de acuerdo a la información difundida. Avisos de nivel amarillo por viento se activarán en Huelva, Teruel, Zaragoza, Menorca, Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, varias zonas de Madrid, Murcia y Castellón. Estas advertencias subirán a nivel naranja en provincias como Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, así como en varias áreas de Baleares, el oeste de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, además de Ceuta. De acuerdo con la AEMET, en Baleares también se esperan vientos de componente oeste de fuerte a muy fuerte, que en puntos del extremo sureste peninsular podrían alcanzar incluso intensidad huracanada.

En lo referente al oleaje, la AEMET advirtió sobre el impacto en diversos litorales. Se mantienen avisos amarillos por fuerte oleaje en Asturias, Menorca, Cantabria, País Vasco, Castellón, Melilla y los archipiélagos canario y balear, con mención especial a islas como Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El nivel naranja, que indica mayor peligro por el estado del mar, está activo en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Mallorca, Ibiza y Formentera, así como en A Coruña, Lugo, Pontevedra, varias costas de Murcia, Alicante, Valencia y la costa de Ceuta.

La situación meteorológica descrita por la AEMET contempla cielos mayormente cubiertos en la Península y Baleares y precipitaciones generalizadas, que se prevé serán más persistentes y fuertes en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica, y especialmente en la región del Alborán y en sierras del sur de la península. Se destacan acumulaciones de nieve desde los 600-800 metros de altitud que podrían ascender durante el día hasta los 1.000-1.200 metros en la mitad norte, y de 1.200-1.500 metros en zonas de montaña del sureste. De igual forma, la probabilidad de nevadas afecta principalmente a la meseta Norte, montañas del centro y norte peninsular, extendiéndose a las regiones colindantes de la meseta Sur, Galicia, Navarra y el norte de Aragón.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET pronostica descensos en las máximas en Baleares y en la mitad noreste peninsular, con valores más bajos en la cuenca del Ebro y áreas cercanas. Está previsto un aumento de las máximas en la franja suroeste y área de Alborán, mientras que en el resto del territorio se mantendrán estables. Las temperaturas mínimas también experimentarán un descenso en el tercio noreste peninsular y en los litorales del Levante y Baleares, a la vez que en Canarias mostrarán un leve ascenso y en el resto del país apenas variarán. León se posiciona como uno de los puntos con temperaturas más bajas, con mínimas de hasta -2º Celsius, resaltó la AEMET en su reporte. Las heladas serán débiles en áreas de montaña de la mitad norte y puntos de la meseta Norte, llegando a ser moderadas o localmente fuertes en el Pirineo.

El régimen de vientos sobre la Península y Baleares será predominantemente de suroeste y oeste, con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en gran parte del territorio, salvo en el extremo norte. Existe riesgo de intensidad huracanada en puntos localizados del extremo sureste, según detalló la AEMET. En el archipiélago canario, el viento soplará también desde el oeste, aunque de forma más suave, con carácter flojo a moderado.

La información de la AEMET recogida por los medios hace referencia a que en Canarias predominarán los intervalos nubosos, y en los sectores norte habrá posibilidad de lluvias de escasa entidad. En el resto del Estado, la formación de la borrasca ‘Kristin’ y su desplazamiento rápido propician un ambiente de alta inestabilidad meteorológica que motiva la activación simultánea de avisos a lo largo de la jornada en todo el territorio nacional, tanto por riesgo de fenómenos de lluvia, nieve, viento y oleaje, como por variaciones notables de las temperaturas.

Las autoridades insisten, de acuerdo con la AEMET, en la necesidad de prestar atención a los avisos en vigor y extremar la precaución en las zonas con riesgo elevado, en especial el sureste peninsular donde el nivel de alerta alcanza su grado más alto por la fuerza del viento. Estas condiciones meteorológicas adversas pueden incidir en la vida cotidiana, el transporte y la seguridad en las carreteras, así como en el litoral y zonas de montaña, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones de los boletines oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología.