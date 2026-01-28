Rubio asegura que el sistema en Irán "probablemente sea más débil que nunca"

Durante su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Marco Rubio destacó el impacto de la crisis interna iraní y aseguró que nunca antes el sistema de la República Islámica se había mostrado tan debilitado. De acuerdo con la cadena CNN, Rubio, actual secretario de Estado, centró su intervención en el desplome económico y en la creciente ola de protestas, factores que atribuyó a la presión internacional y a decisiones del propio régimen.

Según reportó CNN, Rubio afirmó que la economía iraní enfrenta un proceso de colapso, agravado por sanciones internacionales y por una gestión que, según sus palabras, destina recursos a respaldar grupos considerados terroristas por Washington en distintas partes del mundo. Estas sanciones, promovidas por Estados Unidos y sus aliados, han estrechado la capacidad financiera de Teherán, lo que ha resultado en un deterioro de las condiciones de vida y ha incrementado el malestar social en el país.

El medio CNN detalló que en su intervención Rubio remarcó la falta de herramientas del régimen iraní para responder a las demandas de los manifestantes. Diferenciando la situación actual de protestas anteriores, el secretario de Estado señaló: “A diferencia de las protestas que se han visto en el pasado, ahora no tienen forma de abordar las principales reivindicaciones de los manifestantes”. El funcionario respaldó su análisis refiriéndose a informes sobre víctimas recientes, indicando que las cifras alcanzan a “miles”, aunque declinó precisar un número exacto. Además, subrayó la utilización de táctica represiva: “Para autocracias como Irán es efectivo disparar a una persona con francotiradores. Quiero decir, funciona, y lo han hecho. Es horrible, y eso es lo que hemos visto”, recogió CNN.

En paralelo a las declaraciones de Rubio, el presidente Donald Trump intensificó su retórica respecto a Irán. CNN informó que el mandatario estadounidense anunció el envío de una flota naval mayor que la que Washington desplegó en Venezuela previo a la captura de Nicolás Maduro. Trump aseguró por medio de redes sociales que esta fuerza naval avanza hacia Irán con “gran poder, entusiasmo y determinación”, y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Estados Unidos podría ejecutar un ataque “mucho peor” que el ocurrido en junio de 2025.

En respuesta a la escalada de presión desde Washington, las autoridades iraníes reiteraron su disposición a entablar un diálogo basado en respeto mutuo e intereses compartidos. No obstante, según la cobertura de CNN, el gobierno de Teherán advirtió que, en caso de recibir un ataque, responderá con una contundencia sin precedentes.

Las tensiones se enmarcan en un contexto donde la crisis económica iraní se ve profundizada por amplias protestas en diferentes regiones del país, alimentadas por el deterioro de la calidad de vida y la percepción de falta de respuestas gubernamentales. Según CNN, documentos oficiales y testimonios de manifestantes apuntan a una pérdida de confianza en la capacidad del régimen para resolver los problemas fundamentales, como la inflación, el desempleo y el acceso a servicios básicos.

La cadena estadounidense indicó que las sanciones impuestas a Irán han tenido efectos sobre sectores estratégicos como el petróleo, restringiendo las exportaciones e impactando la disponibilidad de divisas extranjeras. Esto ha limitado la posibilidad de importar bienes esenciales y ha provocado una aceleración de la inflación. La combinación de estas presiones ha generado un ambiente propicio para el descontento social, visible en la magnitud de las recientes movilizaciones.

Además de la situación interna, CNN consignó que la tensión con Estados Unidos ha llevado al régimen iraní a adoptar posturas defensivas en materia de política exterior, priorizando el fortalecimiento de alianzas regionales y la promoción de su influencia a través de actores no estatales. No obstante, esta estrategia ha sido fuente de cuestionamientos internos, al considerarse una fuente adicional de gasto en un momento marcado por restricciones presupuestarias y demandas sociales insatisfechas.

Los incidentes más recientes en las calles, que han resultado en víctimas mortales contadas por miles según las estimaciones mencionadas por Rubio, destacan la gravedad de la crisis política y social. A pesar de la represión, sectores de la población mantienen las protestas y solicitan cambios significativos en la estructura de poder, así como una gestión orientada a resolver los desafíos económicos y sociales más críticos.

La cobertura de CNN también evidenció la preocupación existente en Washington respecto al posible colapso institucional en Irán. Analistas consultados por el medio anticipan que el deterioro de la situación podría provocar no solo una intensificación de la agitación interna, sino también riesgos para la estabilidad regional, dada la importancia estratégica del país y su capacidad de influencia en Oriente Próximo.

Frente a este panorama, tanto Washington como Teherán refuerzan sus respectivas posiciones. Según CNN, Estados Unidos sostiene que el endurecimiento de las sanciones y el despliegue militar buscan forzar a Irán a aceptar un acuerdo que limite su programa nuclear a cambio del alivio de las restricciones económicas. Por su parte, las autoridades iraníes insisten en defender la soberanía y la dignidad nacional, y resaltan que cualquier acercamiento solo será posible en un marco de reciprocidad y reconocimiento mutuo de intereses.

La acumulación de sanciones, la presión militar y el aumento del descontento en la población iraní configuran un escenario donde la capacidad de maniobra del régimen se ve acotada. Las declaraciones de Rubio y las advertencias de Trump, reportadas por CNN, sitúan el conflicto en una etapa de máxima tensión, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad interna del país y para las relaciones internacionales en la región.