Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja

Las cifras recopiladas por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza indican que 715 cuerpos han sido recuperados en áreas de donde se retiraron las fuerzas israelíes bajo los términos del acuerdo vigente. Tal como informó Europa Press, estas recuperaciones forman parte de un balance mayor de víctimas relacionadas con la reanudación de bombardeos y ataques durante el periodo en el que debería regir el alto el fuego tras la propuesta respaldada por Estados Unidos para el enclave palestino.

De acuerdo con Europa Press, la autoridad sanitaria palestina, que está bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), reportó un total de 492 muertes atribuidas a acciones israelíes ocurridas desde el 10 de octubre de 2025, día en el que entró en vigor el cese de hostilidades. Además, los servicios médicos han atendido a 1.356 personas heridas por el mismo tipo de ataques en el mismo periodo. El comunicado citado por el medio enfatizó que solamente en las últimas 24 horas los hospitales recibieron cinco cadáveres, de los cuales cuatro corresponden a ataques israelíes y uno fue recuperado en zonas recientemente evacuadas por el ejército israelí.

El Ministerio de Sanidad reiteró que, desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la actual ofensiva israelí contra Gaza, los balances acumulados alcanzan los 71.667 fallecidos y 171.343 heridos, aunque resaltó que estos datos podrían ser todavía mayores. Según consignó Europa Press, la autoridad sanitaria advirtió que persisten víctimas sin recuperar bajo escombros o en calles donde las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido ingresar por razones de seguridad.

Por otro lado, el ejército de Israel informó sobre las operaciones en marcha y sobre la investigación de posibles violaciones al alto el fuego. Europa Press detalló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron la eliminación de una persona que, según su versión, cruzó la denominada ‘línea amarilla’, un límite establecido en el sur de la Franja de Gaza tras el repliegue militar y que cubre al menos el 53% del territorio del enclave. "Fuerzas de combate de la 188ª Brigada que operaban en el sur de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la ‘línea amarilla’ y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata. Inmediatamente tras la identificación, la Fuerza Aérea eliminó al terrorista para eliminar la amenaza", expuso el portavoz militar en un comunicado recogido por Europa Press.

Las FDI confirmaron que ejecutaron un bombardeo puntual en la zona y declararon que sus tropas continúan desplegadas conforme a lo acordado con Hamás, con el objetivo de responder a cualquier amenaza que identifiquen como inminente. Este accionar fue justificado, según publicó Europa Press, ante las denuncias palestinas de posibles incumplimientos del acuerdo de alto el fuego celebrado días atrás.

Europa Press reseñó que, junto a estas acciones militares, las autoridades locales palestinas insisten en la existencia de víctimas aún no registradas oficialmente, dado que los equipos de emergencia enfrentan dificultades para ingresar en áreas afectadas debido a la situación de inseguridad. Los partes oficiales destacan que no todas las víctimas han podido ser identificadas ni evacuadas a instalaciones hospitalarias para su debido registro y atención.