La Reserva Federal (Fed) rompe con la racha de recortes al mantener los tipos de interés intactos

Las previsiones económicas de la Reserva Federal para los próximos años muestran una revisión al alza del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Estados Unidos, con una estimación del 1,7% para 2025, un 2,3% en 2026, y 2% y 1,9% para 2027 y 2028, respectivamente. Además, la entidad proyecta que la inflación y la tasa de desempleo seguirán ajustándose gradualmente hasta alcanzar los objetivos planteados por el organismo. Este pronóstico se presenta en un escenario donde la Reserva Federal ha decidido mantener estables los tipos de interés tras evaluar el contexto inflacionario y la evolución del mercado laboral, según publicó el medio original.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Reserva Federal de Estados Unidos, resolvió este miércoles mantener la tasa de referencia en un rango objetivo del 3,50% al 3,75%. Este nivel permanece en mínimos observados desde finales de 2022. La decisión contrasta con la reciente etapa de recortes, marcada por reducciones de 25 puntos básicos ejecutadas el 17 de septiembre, el 29 de octubre y el 10 de diciembre, según reportó el medio. Además, la pausa adoptada remite a la secuencia previa de cinco encuentros sucesivos —a partir de enero de 2025— en los que el organismo mantuvo sin cambios el precio del dinero.

La institución argumentó que, pese a la moderación en el ritmo de crecimiento del empleo y algunos signos de estabilización en la tasa de desempleo, la inflación se mantiene en niveles superiores a los deseados. En un comunicado, la Fed manifestó que la actividad económica presenta una expansión sólida, pero también advirtió que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas continúa siendo elevada, tal como detalló el medio.

El Comité precisó que la toma de decisiones futuras sobre el costo del dinero dependerá de un análisis exhaustivo de nuevos datos, la situación macroeconómica y el balance de riesgos en el entorno estadounidense. La entidad subrayó su disposición a realizar ajustes cuando sea necesario, en función de la evolución de los indicadores laborales, la inflación y las expectativas asociadas a estos factores. Además, mencionó la vigilancia constante sobre los efectos de los sucesos internacionales y del ámbito financiero.

Respecto a las tasas de interés proyectadas, la Reserva Federal sostuvo en su informe publicado en diciembre que para 2025 el rango objetivo se ubicaría entre 3,6% y 3,9%. El organismo prevé que para los años 2026 y 2027 el intervalo se mantenga entre 2,9% y 3,6%, sin modificaciones respecto a estimaciones previas.

El medio consignó que, en materia de empleo, las previsiones de la Reserva Federal señalan una tasa de desempleo cercana al 4,5% en 2025 y del 4,4% en 2026, manteniendo los cálculos realizados hace tres meses. Para 2027 la tasa caería levemente al 4,2% y permanecería estable hacia 2028.

En cuanto a la inflación, la Fed anticipó que el índice general cerrará 2025 en 2,9%, una décima menos que lo calculado en septiembre. La inflación subyacente, que omite alimentos y energía, sería del 3%, también una décima menos. En 2026, ambas tasas registrarían descensos, situándose en 2,4% para la general y 2,5% en el caso de la subyacente. Para 2027, los dos indicadores convergirían en 2,1%, y alcanzarían el 2% en 2028, en línea con el objetivo del banco central.

Según indicó la entidad en el comunicado citado por el medio, la Reserva Federal continuará atenta a los riesgos vinculados con el mercado laboral y la inflación, con el fin de actuar oportunamente ante cualquier cambio significativo en los datos o en el contexto económico internacional. Con este enfoque, la autoridad busca proporcionar certidumbre tanto a los mercados financieros como a los agentes económicos, mientras monitorea el impacto de los eventos globales sobre la economía nacional.