Irán avisa a EEUU de que están preparados para responder a un ataque "de forma inmediata y contundente"

Durante una comparecencia reciente, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, mencionó que las experiencias adquiridas durante el conflicto conocido como la guerra de los doce días han fortalecido la capacidad de respuesta del país ante eventuales ataques. Araqchi explicó que las Fuerzas Armadas iraníes poseen la habilidad de actuar con mayor rapidez, decisión y profundidad que en el pasado. La declaración tuvo lugar en el marco de la escalada en las tensiones bilaterales tras el anuncio de Washington de un nuevo despliegue militar en la región del Golfo Pérsico.

De acuerdo con lo publicado por el medio original, el gobierno iraní notificó este miércoles a Estados Unidos sobre su disposición para responder de manera inmediata y definitiva a cualquier ataque, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien informó sobre el envío de una flota militar de gran envergadura hacia Oriente Próximo. Trump declaró en redes sociales que “una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”. Además, subrayó que se trata de una fuerza “más grande, liderada por el gran portaaviones 'USS Abraham Lincoln', que la enviada a Venezuela”, en referencia al operativo previo relacionado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses.

Según el medio, Trump enfatizó la urgencia de alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que la acción militar planeada contra Irán sería “mucho peor” que los bombardeos realizados en junio de 2025 contra instalaciones nucleares en ese país. Tanto el despliegue militar estadounidense como dichos bombardeos siguieron a una ofensiva israelí iniciada ese mismo mes, en la que Estados Unidos participó posteriormente con ataques a tres instalaciones nucleares dentro de las fronteras iraníes.

El jefe de la diplomacia iraní reiteró que el armamento nuclear no forma parte de las estrategias de seguridad del país, afirmando que “nunca” han buscado obtener este tipo de armas. A través de mensajes en redes sociales, Araqchi puntualizó que Irán está dispuesto a aceptar “un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo —en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación— que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear pacífica y que no haya armas nucleares”, según transcribió el medio.

Poco antes de las declaraciones oficiales del ministro, la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York manifestó, también según el medio, la actitud de su gobierno hacia el diálogo con Estados Unidos. El comunicado expuso la predisposición de Teherán para entablar conversaciones bajo el principio de respeto recíproco y de intereses compartidos. No obstante, la delegación subrayó que si Irán enfrenta presiones, “se defenderá y responderá como nunca antes”, recoge la fuente.

El medio incluyó también referencias históricas utilizadas por la delegación iraní para ilustrar los riesgos de un nuevo conflicto en la región. El comunicado recordó que las guerras de Afganistán e Irak costaron la vida de siete mil ciudadanos estadounidenses, además de un gasto de más de siete mil millones de dólares, según la cifra consignada por la delegación ante Naciones Unidas y reportada por el medio.

En la misma jornada, el presidente Trump insistió públicamente en que avanzan los preparativos para el envío de una flota mayor que las que participaron en operaciones previas en el continente americano, describiendo a la armada como “rápida, poderosa y decidida”. Trump insistió en que “el tiempo se está agotando”, haciendo alusión a la presión por resolver el desacuerdo nuclear antes de proceder a una acción militar de mayor envergadura que los ataques ya ejecutados en junio de 2025, detalló el medio.

Desde el lado iraní, la advertencia fue enfática: “Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”, sostuvo el ministro Abbas Araqchi, según cita el medio. De acuerdo con el ministro, Irán mantiene su rechazo a la proliferación nuclear y reitera la apertura a un acuerdo pacífico en igualdad de condiciones, a la vez que acusa a Estados Unidos de elevar peligrosamente la tensión regional mediante amenazas y exhibiciones de fuerza militar.

El uso de ejemplos previos, tanto por autoridades estadounidenses como iraníes, busca subrayar los riesgos y costos del enfrentamiento, aludiendo no solo a pérdidas humanas, sino también a la carga económica de una posible escalada. Según recogen los textos publicados y las citas transmitidas, ambos gobiernos mantienen posturas firmes y reafirman en público sus condiciones para el diálogo y sus líneas rojas en materia de seguridad y política internacional.