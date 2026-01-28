El petróleo escala a máximos de cuatro meses ante las amenazas de Trump a Irán

Las variaciones recientes en el valor del euro frente al dólar han influido de manera directa en el mercado internacional del petróleo. La apreciación de la moneda europea ha coincidido con episodios de inestabilidad política y económica derivados de las decisiones de la administración estadounidense. Según publicó Bloomberg, esta tendencia del euro se mantiene tras alcanzar los 1,2079 dólares, una cifra que no se registraba desde mediados de 2021. En la jornada de hoy, la moneda europea se sitúa cómodamente por encima de los 1,19 dólares, experimentando un incremento superior al 2% respecto al cierre del pasado viernes.

El encarecimiento del petróleo se ha visto impulsado por un doble efecto: la reciente depreciación del dólar y las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán, detonadas por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con Bloomberg, la cotización del barril de Brent ha alcanzado los 68,19 dólares, marcando un ascenso de aproximadamente el 3% respecto a la sesión anterior. Se trata del valor más elevado desde finales de septiembre de 2025, lo que evidencia el impacto que han tenido en los mercados las advertencias estadounidenses.

El mandatario estadounidense anunció en redes sociales el despliegue de un contingente militar significativo con rumbo a Irán. Trump afirmó: “Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”, agregando que la flota supera en tamaño a la enviada a Venezuela y que está liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln. El presidente estadounidense señaló también que, en ausencia de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, una posible ofensiva sería “mucho peor” que la ejecutada en junio de 2025, según reportó Bloomberg.

Las declaraciones y movimientos militares de Estados Unidos han elevado la percepción de riesgo en torno al suministro global de petróleo, ya que Irán es un actor clave en el mercado energético internacional. Bloomberg detalló que la posibilidad de un enfrentamiento militar grave en el Golfo Pérsico genera preocupación acerca de posibles interrupciones en la distribución de crudo, lo que tiende a presionar los precios al alza en los mercados internacionales.

A este panorama se suma la depreciación que ha experimentado el dólar en los últimos días. Dado que las transacciones de petróleo a nivel global se realizan en dólares, una disminución en el valor de esta divisa encarece el barril para quienes compran en otras monedas, impulsando de forma adicional la tendencia alcista del crudo. El medio Bloomberg explica que el contexto de incertidumbre monetaria ha estado marcado por las solicitudes de Donald Trump a la Reserva Federal para que aplique recortes más agresivos a los tipos de interés, lo cual ha contribuido a la volatilidad del dólar.

Donald Trump, en sus apariciones públicas, ha intentado restar importancia a la inestabilidad reciente del billete verde, asegurando que “va de maravilla”. No obstante, la fortaleza mostrada por el euro frente al dólar evidencia dinámicas opuestas en los mercados de ambas divisas, acentuadas por la actual coyuntura política y las expectativas monetarias.

Según los datos recopilados por Bloomberg, el barril de petróleo Brent, referencia en Europa, superó esta semana los 68 dólares, situándose en su precio más alto desde el otoño de 2025. Este comportamiento refleja la reacción inmediata de los mercados a las amenazas y despliegues militares estadounidenses en Oriente Medio, así como a las fluctuaciones recientes del dólar.

La combinación de presiones geopolíticas sobre Irán y cambios en la paridad del dólar no solo ha afectado el coste del crudo en Europa, sino que también puede tener consecuencias para los precios de la energía a nivel global. Los operadores internacionales, conscientes de la posibilidad de una escalada militar que involucre a Teherán, han reaccionado aumentando la demanda de contratos a futuro sobre el petróleo, lo que a su vez se traduce en una mayor volatilidad en las cotizaciones.

Bloomberg reportó también que la incertidumbre sobre las políticas de Donald Trump y la presión sobre la Reserva Federal han elevado la volatilidad en los mercados financieros, generando un entorno de mayor cautela entre inversionistas y empresas vinculadas a la energía y las materias primas. El movimiento alcista del euro y la depreciación del dólar han sido identificados por analistas como factores decisivos que, junto con las tensiones en Oriente Medio, explican el reciente aumento en el valor del barril de Brent.

El precio del crudo y el movimiento de las divisas se mantienen bajo vigilancia, mientras los actores internacionales evalúan las señales emitidas por la administración estadounidense en relación a las negociaciones nucleares con Irán. Según Bloomberg, el tono amenazante de la Casa Blanca y el despliegue de fuerzas navales siguen generando inquietud, anticipando volatilidad en los mercados energéticos y monetarios en las jornadas venideras.