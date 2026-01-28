El oro marca nuevos máximos por encima de 5.200 dólares

El valor del euro respecto al dólar estadounidense se acercó al umbral de los 1,20 dólares y lo superó de manera puntual el martes, lo que refleja el fortalecimiento de la moneda europea frente al billete verde. Según informó el medio original, la cotización de activos refugio y el comportamiento de las divisas internacionales muestran movimientos significativos en medio de un entorno marcado por incertidumbre.

De acuerdo con la información publicada, el oro alcanzó un nuevo récord intradía al superar los 5.271 dólares por onza, estableciendo niveles históricos y registrando una apreciación del 1,7% en relación con el cierre previo. El miércoles, la cotización del oro al contado rebasó los 5.200 dólares, un hito que ocurre pocas horas antes de que se anuncie la decisión sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este comportamiento está relacionado con la debilidad del dólar y la incertidumbre provocada por las políticas llevadas adelante por la administración de Donald Trump, según consignó el medio.

El oro, considerado tradicionalmente como un valor refugio, ha duplicado su valor desde agosto de 2024, cuando sobrepasó por primera vez los 2.500 dólares por onza. El precio del metal ha mantenido una tendencia alcista notable durante el período reciente: solamente en lo que va de 2026, el incremento ronda el 22%. Esta evolución se suma al aumento de aproximadamente el 70% registrado en el conjunto de 2025, tras superar el nivel de los 4.500 dólares a finales de diciembre de ese año, de acuerdo con el reporte original.

A la par de la consolidación del oro, la plata también ha mostrado un comportamiento destacado. Aunque la cotización se estabilizó en torno a los 114 dólares, su revalorización en lo que va de 2026 sobrepasa el 50%. De esta manera, tanto el oro como la plata han presentado avances significativos frente a otros activos financieros durante los últimos meses, según detalló el medio de origen.

En el mercado de divisas internacionales, el euro ha mostrado una tendencia ascendente respecto al dólar estadounidense. La paridad euro-dólar se situó cerca de los 1,20 dólares y llegó a rebasar brevemente este nivel en la sesión previa al anuncio de la Reserva Federal, según publicó el medio. Estas fluctuaciones reflejan el entorno de inestabilidad y la búsqueda de alternativas por parte de los inversores ante la falta de claridad en la política monetaria estadounidense y la debilidad del dólar.

Los expertos consultados por el medio destacan que la evolución de estos activos está directamente vinculada al contexto internacional y a la percepción de riesgo asociada a la coyuntura política y económica en Estados Unidos. La reacción de los mercados se centra especialmente en las expectativas respecto a futuras decisiones de la Reserva Federal, que podrían alterar la dirección de los flujos de inversión y la cotización de las principales divisas y metales preciosos en los próximos meses.

El medio también resalta que el comportamiento reciente de los mercados financieros evidencia la preferencia por activos considerados seguros en tiempos de incertidumbre y volatilidad. Tanto el oro como la plata han reforzado su papel en este contexto, superando incrementos históricos y atrayendo la atención de inversores internacionales. Al mismo tiempo, la fluctuación en la relación entre el euro y el dólar refuerza la tendencia de debilitamiento del billete verde y recalca la sensibilidad del sistema financiero global ante los anuncios y decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Por último, el reporte concluye que la evolución de la cotización del oro, la plata y el euro frente al dólar continuará siendo uno de los principales focos de atención en los mercados internacionales, especialmente en un escenario donde la política monetaria y las decisiones de las autoridades económicas de Estados Unidos seguirán influyendo en la percepción de riesgo y en la dinámica de los activos refugio.