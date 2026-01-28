EEUU gestionará el pago de servicios públicos clave de Venezuela con el dinero de la venta de petróleo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que parte de los fondos generados por la venta de petróleo venezolano se destinará a la realización de auditorías para supervisar su uso, con el objetivo de garantizar la correcta asignación a servicios públicos esenciales. Rubio detalló que este mecanismo busca cubrir funciones como el sostenimiento de la Policía y la recolección de residuos, áreas que el Estado venezolano ha visto afectadas económicamente, según publicó el medio que cubrió su primera comparecencia ante el Congreso posterior a la reciente operación militar en Caracas. Durante dicha intervención militar, las autoridades estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores.

De acuerdo con el medio, Rubio explicó ante los legisladores que la administración estadounidense ha establecido un proceso temporal para canalizar estos recursos. Los representantes venezolanos deberán presentar mensualmente un informe presupuestario que justifique las necesidades a financiar, permitiendo así un seguimiento estructurado y transparente de los fondos derivados de las exportaciones petroleras. El funcionario estadounidense reconoció la colaboración de los funcionarios venezolanos en la implementación de este sistema de rendición de cuentas.

Rubio también mencionó que, gracias al enfoque de diálogo y negociación directa mantenido con las nuevas autoridades venezolanas, se evitó la adopción de medidas militares adicionales que habían sido consideradas anteriormente como posibilidad si el gobierno de Caracas no accedía a las exigencias de Washington. Según consignó el medio, Rubio puso énfasis en que las conversaciones transcurrieron de manera “honesta, respetuosa pero muy directa”, lo que permitió disminuir tensiones y evitar consecuencias más graves.

Respecto a la supervisión internacional, Rubio indicó que las auditorías previstas contarán no solo con la participación de funcionarios estadounidenses y locales, sino también con la vigilancia de organismos internacionales, con el fin de asegurar la transparencia en el manejo de los recursos. El informe del medio subraya que este control responde a la intención de Washington de responder a las necesidades más apremiantes de la población venezolana mediante fondos garantizados y fiscalizados.

Por otra parte, el secretario de Estado añadió que el gobierno estadounidense trabaja en el restablecimiento de su representación diplomática en Venezuela. Según publicó el medio de referencia, Rubio pronosticó que “muy pronto” se reabrirá la sede diplomática de Estados Unidos en territorio venezolano, tras haber permanecido cerrada desde 2019, año en el que ambas naciones suspendieron relaciones bilaterales.

El medio detalló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya ha iniciado operaciones preliminares en el país para establecer los primeros contactos y evaluar la situación en el terreno. Laura Dogu, exembajadora en Honduras y Nicaragua, ha sido designada por la administración Trump como jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela. Dogu, según el informe, ejercerá inicialmente sus funciones desde Bogotá, Colombia, antes de instalarse definitivamente en Caracas.

Rubio precisó ante el Congreso que un equipo técnico de Washington revisa actualmente el estado de las infraestructuras de la misión diplomática en la capital venezolana, a fin de preparar su reapertura y asegurar que el personal pueda trabajar de manera segura y eficaz. La intención, de acuerdo con lo informado, es obtener información actualizada y establecer mecanismos de interacción directa con las autoridades venezolanas.

El medio también informó que la medida de gestionar directamente los fondos del petróleo busca garantizar la prestación de servicios para los ciudadanos, mientras se estabiliza el contexto político e institucional en Venezuela. La vigilancia internacional se presenta como uno de los pilares para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos movilizados a través de las ventas petroleras.

En su comparecencia, Rubio agradeció la disposición de los interlocutores venezolanos para ajustar a un procedimiento que, según sus palabras recogidas por el medio, permitirá responder de forma inmediata a las necesidades básicas en áreas como seguridad ciudadana y manejo de residuos. Además, recalcó que esta iniciativa tendrá carácter temporal y se revisará periódicamente conforme evolucione la situación.

Sobre la presencia definitiva de Estados Unidos en el país sudamericano, Rubio explicó que la reapertura de la embajada y el traslado de su jefa de misión se programarán una vez completadas las evaluaciones logísticas y de seguridad. El medio puntualizó que la reapertura de la representación estadounidense representa un paso concreto dentro de las acciones más amplias que Washington busca llevar adelante en el nuevo escenario político de Venezuela.