(AMP2) La Reserva Federal (Fed) rompe con la racha de recortes al mantener los tipos de interés intactos

Entre los puntos sobresalientes de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, se encontró la presencia de votos disidentes dentro del organismo, en un contexto de divisiones internas sobre la política de tasas de interés y presiones externas relacionadas con el panorama político estadounidense. Mientras la mayoría decidió mantener los tipos de interés sin cambios, las voces de algunos miembros del FOMC apostaron por reducirlos, lo que evidencia el debate abierto al interior de la institución sobre el rumbo a seguir en el corto y mediano plazo. Según informó Europa Press, este escenario refuerza la incertidumbre que rodea los próximos pasos de la política monetaria en Estados Unidos y su impacto en la economía global.

El miércoles, la Reserva Federal resolvió que los tipos de interés permanezcan en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, un nivel que se había alcanzado en los últimos meses de 2022. De acuerdo con Europa Press, esta decisión interrumpe la secuencia de recortes trimestrales de 25 puntos básicos acordados el 17 de septiembre, el 29 de octubre y el 10 de diciembre, y frena la tendencia a la baja luego de una serie de cinco reuniones a partir de enero de 2025 en las que se mantuvieron los tipos sin cambios.

El comunicado oficial de la Fed subrayó que, pese a señales de expansión económica, la incertidumbre sobre el rumbo futuro de la economía estadounidense sigue siendo elevada. Europa Press detalló que la actividad económica experimentó un crecimiento sólido en los últimos meses, en tanto el empleo mostró una dinámica estable y la tasa de desempleo, cierta estabilización. En cuanto a la inflación, sigue registrándose por encima de los objetivos planteados por el banco central.

La Reserva Federal informó, en palabras recogidas por Europa Press, que continuará evaluando de manera exhaustiva los datos macroeconómicos que se vayan conociendo y el equilibrio de riesgos entre empleo e inflación al momento de decidir eventuales cambios en las tasas de interés. La institución añadió que está lista para modificar los tipos de interés en caso de que las circunstancias lo exijan, y que considerará indicadores clave del mercado laboral, las perspectivas inflacionarias y la influencia de factores internacionales y financieros.

La votación que definió la posición del banco central reflejó divisiones dentro del FOMC. Europa Press explicó que Stephen Miran y Christopher Waller se inclinaron por una rebaja de 25 puntos básicos, en contraste con la posición de la mayoría. El caso de Miran resulta representativo, ya que fue nominado por Donald Trump en septiembre de 2025 para impulsar una reducción agresiva de las tasas, en sintonía con los reclamos del exmandatario de abaratar el crédito. Por otro lado, Michelle Bowman, vicepresidenta del área de supervisión de la Reserva Federal y otra funcionaria designada durante el mandato de Trump, eligió apoyar el mantenimiento de las tasas. Christopher Waller, quien según Europa Press figura entre los posibles sucesores de Jerome Powell en la jefatura de la Fed cuando su mandato finalice en mayo, también se mostró partidario de una reducción de tasas.

La proyección central publicada por la Fed en diciembre estimó para 2025 unos tipos de interés ubicados entre el 3,6% y el 3,9%, es decir, dos décimas por debajo de los cálculos hechos en septiembre para el límite superior de la franja. De acuerdo con Europa Press, la entidad prevé que el rango para 2026 y 2027 oscile entre el 2,9% y el 3,6%, manteniendo la previsión respecto a los meses anteriores.

En cuanto a la actividad macroeconómica, la Reserva Federal ajustó al alza algunas de sus proyecciones. Europa Press informó que la previsión de crecimiento del PIB para 2025 subió una décima, hasta el 1,7%. En 2026 se espera un aumento del 2,3%, es decir, medio punto más que en la proyección anterior, mientras que para 2027 y 2028 se anticipan aumentos del 2% y el 1,9%, respectivamente, lo que representa una mejora de una décima en ambos casos.

Las estimaciones sobre el desempleo se mantuvieron estables en comparación con las de hace tres meses. Según informes de Europa Press, la Fed proyectó una tasa de paro del 4,5% en 2025 y del 4,4% para 2026. En 2027 la tasa bajaría una décima hasta el 4,2%, y para 2028 se mantendría sin cambios según las estimaciones.

Por otra parte, la inflación continúa siendo motivo de atención para las autoridades monetarias. Europa Press señaló que la Fed prevé que la inflación cierre el 2025 en el 2,9%, una décima menor frente a septiembre, mientras que la inflación subyacente, que no toma en cuenta los precios de la energía y los alimentos, se espera en el 3%, igualmente una décima menos. Para 2026, el índice general de precios subiría un 2,4% y el subyacente un 2,5%. Ya en 2027, ambos índices coincidirían en un 2,1%, lo que iguala los cálculos anteriores. Finalmente, se espera que en 2028 ambas variables alcancen el 2%.

El panorama expuesto por la Reserva Federal permitió reflejar ante los mercados la cautela reinante y el debate interno, al tiempo que mantiene la vigilancia sobre la evolución de los datos económicos y los riesgos derivados de tensiones políticas externas. Según lo publicado por Europa Press, el organismo reiteró su disposición para actuar en función de los nuevos escenarios que surjan en la inflación, el mercado laboral y el entorno internacional financiero.