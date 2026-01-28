(AMP) La Reserva Federal (Fed) rompe con la racha de recortes al mantener los tipos de interés intactos

El calendario de decisiones de la Reserva Federal muestra que, después del último ciclo de recortes, se esperaba una continuidad en el ajuste a la baja de los tipos de interés, pero el organismo optó por un cambio en su política y decidió mantener los tipos de interés de referencia en los niveles más bajos registrados desde finales de 2022. Esta determinación quedó registrada este miércoles tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), de acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press.

Europa Press detalló que la Reserva Federal estableció el rango objetivo de los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%. Este resultado marca una pausa tras la sucesión de recortes de 25 puntos básicos aplicados en las reuniones del 17 de septiembre, 29 de octubre y 10 de diciembre. Además, la decisión refleja la posibilidad de regresar a una fase en la que el precio del dinero permanece congelado, como sucedió durante cinco consecutivas ocasiones a partir de enero de 2025.

Según el comunicado emitido por la Fed y recogido por Europa Press, los datos más recientes sugieren que la actividad económica estadounidense ha sostenido un ritmo de expansión sólido. El empleo ha mostrado niveles bajos de creación de nuevos puestos, aunque la tasa de desempleo parece estabilizarse. La inflación, a pesar de cierto descenso, se mantiene en niveles elevados.

La Reserva Federal ha subrayado en su mensaje que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas persiste en niveles altos, por lo que el banco central continuará atento a los riesgos que puedan incidir en el panorama del empleo y la inflación. Este ambiente incierto llevará al FOMC a evaluar minuciosamente la macroeconomía de Estados Unidos y a sopesar el equilibrio de amenazas, analizando cada variable antes de decidir cualquier modificación futura de la tasa de referencia, según publicó Europa Press.

El organismo precisó que, para modificar los tipos, observará con detenimiento los datos económicos que vayan surgiendo. Entre los elementos que analizará se incluyen la evolución del mercado laboral, las cifras de inflación y las expectativas de su comportamiento, así como los posibles efectos derivados de cambios financieros o de contexto internacional.

En lo relativo a las proyecciones económicas, la última estimación central difundida por la Fed en diciembre situó para el año 2025 los tipos de interés dentro del rango de 3,6% a 3,9%, lo que implica una corrección a la baja de dos décimas respecto a las previsiones de septiembre para el extremo superior del rango. Para 2026 y 2027, el banco central indicó que el rango se mantendría entre 2,9% y 3,6%, sin variaciones en comparación con las estimaciones anteriores.

En cuanto al crecimiento del producto interno bruto (PIB), Europa Press informó que la Fed ajustó al alza una décima su previsión para 2025, ubicándola en 1,7%. Para 2026, esta cifra se elevó en medio punto, hasta el 2,3%. Las previsiones para 2027 y 2028 aumentaron en una décima, para quedar en 2% y 1,9%, respectivamente.

El desempleo, según las proyecciones incluidas en el comunicado y citadas por Europa Press, se mantendría en el 4,5% durante 2025 y en el 4,4% en 2026, cifras que no presentan cambios respecto a las estimaciones de los tres meses previos. Para 2027, la tasa de desempleo se reduciría hasta 4,2%, una décima menos, mientras que para 2028 se mantendría sin modificaciones.

En el caso de la inflación, la Reserva Federal espera cerrar 2025 con una tasa del 2,9%, una décima menos que lo calculado en septiembre, mientras que la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— también disminuiría una décima, situándose en 3%. Para 2026, el índice general se situaría en 2,4% y el subyacente en 2,5%, representando una reducción de dos décimas y una décima, respectivamente. Tanto la inflación general como la subyacente alcanzarían en 2027 el 2,1%, cifra idéntica a la estimación anterior, y convergerían en 2028 hacia el objetivo del 2% previsto por la autoridad monetaria estadounidense.

El comunicado final del FOMC, citado por Europa Press, remarcó la disposición del banco central a ajustar los tipos si resulta necesario, en función de los datos económicos y de las perspectivas actualizadas de inflación y empleo, así como de las dinámicas que puedan surgir en el panorama internacional y financiero. La Fed enfatizó que el entorno se mantiene altamente incierto y que su política se adaptará según las condiciones que revelen los próximos informes de actividad económica.