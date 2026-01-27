Yolanda Díaz carga contra el PP por su rechazo al decreto de pensiones: "Les han quitado 50 euros de pensión"

En la reacción de los dirigentes del Ejecutivo tras la votación en el Congreso, se evidenció un fuerte llamado a los ciudadanos para que analicen el voto de cada partido en decisiones que impactan a la población pensionista. Según detalló el medio, tanto representantes del gobierno como diversos líderes políticos subrayaron que el rechazo al decreto que incluía la actualización mensual de las pensiones podría afectar a más de diez millones de jubilados en España, y plantearon la necesidad de que este tipo de resoluciones tengan consecuencias en futuras elecciones.

El medio informó que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, expresó críticas directas hacia el Partido Popular después de que esta formación, junto a Vox y Junts, votara en contra del decreto relativo al llamado escudo social, rechazando así la revalorización de las pensiones. Díaz manifestó en los pasillos del Congreso que, con esta decisión, “el PP les ha quitado los 50 euros que los pensionistas ya estaban percibiendo en su pensión gracias a la aportación que el Gobierno de España hizo en diciembre”. Según publicó la fuente, la ministra sostuvo que los 137 diputados del Partido Popular “han golpeado una vez más” a los jubilados, y añadió que los partidos opositores no pudieron “ni siquiera aplaudir” tras haber ganado la votación, interpretando ese comportamiento como una reacción de “vergüenza” por haber, según sus palabras, "arrebatado a más de diez millones de personas cincuenta euros al mes".

En este contexto, la vicepresidenta insistió en la importancia de que los votantes sean conscientes de las decisiones de sus representantes. En sus declaraciones recogidas por el medio, Díaz recomendó a la ciudadanía revisar cómo vota cada partido y remarcó que los votantes del Partido Popular que también son pensionistas “no pueden soportar que hoy su partido y las derechas en España les quiten 50 euros más al mes”.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, defendió el decreto ante el Pleno del Congreso y reiteró que la votación en contra por parte de los grupos de la derecha perjudicó a 13 millones de pensionistas. Según consignó el medio, Bolaños subrayó en el debate parlamentario la magnitud del alcance de la decisión adoptada por la oposición.

También se sumaron las críticas del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien expresó en declaraciones recogidas por el medio que la derecha puede dar “las vueltas ideológicas y retóricas que quieran”, pero sostuvo que el hecho concreto es su voto en contra de la revalorización de las pensiones y de la protección a las personas vulnerables ante desahucios. Según reportó el medio, Bustinduy recalcó que la derecha “está utilizando como ariete a las personas que menos tienen en este país y, de paso, utilizar a los pensionistas como rehenes”, en clara referencia a la instrumentalización política del colectivo más afectado por la derogación del decreto.

Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, también manifestó su punto de vista tras la votación, asegurando que “el voto en contra de la subida de las pensiones y del resto de medidas del escudo social demuestra que el PP y Junts han dimitido de la legislatura”, según declaraciones difundidas por el medio. Hernández también argumentó que, frente a este rechazo, el Gobierno pretende seguir garantizando la seguridad y la dignidad de los mayores y personas vulnerables, reprochando a la oposición permanecer “anclada en la teoría de la conspiración y en la parálisis total” y criticando los cambios de postura de los partidos que han gobernado en otras legislaturas con respecto a la actualización de las pensiones.

El medio reseñó que, dada la votación contraria de PP, Vox y Junts, el decreto que contemplaba la revalorización de las pensiones no fue finalmente aprobado en el Congreso. Dirigentes del Ejecutivo plantearon que más allá de los argumentos ideológicos, este resultado afecta directamente el ingreso de millones de pensionistas, quienes habían empezado a recibir un incremento de 50 euros mensuales desde diciembre como parte de la decisión gubernamental.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, el debate parlamentario se caracterizó por fuertes contrastes entre el bloque gubernamental y los partidos de la oposición. Los defensores del decreto insistieron en los efectos sociales de la medida y apuntaron a la responsabilidad de los partidos que votaron en contra en el impacto negativo sobre la economía de los pensionistas y de la población vulnerable.

La sesión en el Congreso dejó una serie de reacciones entre los diferentes sectores de la política española. Tanto los ministros implicados como representantes de los colectivos afectados mantuvieron la atención sobre la importancia del voto parlamentario respecto a políticas sociales que inciden en la calidad de vida de millones de personas mayores. Según la cobertura del medio, los portavoces del Gobierno reiteraron su propósito de avanzar en la protección social y señalaron que el rechazo de la revalorización de las pensiones coloca de nuevo en debate el modelo de apoyo a quienes dependen de la pensión para su subsistencia.

El desarrollo de este conflicto parlamentario evidencia la centralidad del tema de las pensiones en el debate político español. Mientras la oposición ha señalado la necesidad de otras formas de gestión en materia social, el Ejecutivo insiste en que la protección a la ciudadanía más vulnerable debe mantener prioridad en la agenda pública, según destacaron las voces recogidas por el medio.