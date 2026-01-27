Agencias

Vox destaca que Llorca se ratifica en su pacto de investidura y le pide ir más allá contra la inmigración y Mercosur

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se ha ratificado en el pacto de investidura" por el que fue nombrado hace dos meses con el apoyo de su partido y le ha pedido ir más allá en las medidas contra la inmigración "ilegal y masiva", ante la regularización extraordinaria de migrantes que aprueba esta martes el Gobierno.

Además, ha instado a Llorca a que "pida explicaciones" al PP europeo por haber votado en contra de llevar el acuerdo entre la UE y los países de Mercosur ante la justicia, como se acordó la semana pasada en el Europarlamento para intentar paralizar su entrada en vigor.

Así lo ha explicado tras una breve reunión con el jefe del Consell dentro de la ronda con los síndics de Les Corts, en la que no participa Compromís. Un encuentro "muy cordial y amistoso" en el que, según él, Llorca se ha "ratificado en su rechazo al Pacto Verde" europeo, al gasto innecesario, en las medidas "contra la inmigración e inseguridad en las calles.

"Estamos contentos de que mantenga lo que fue el acuerdo de investidura y le hemos reiterado que vamos a seguir realizando un seguimiento continuado de la aplicación de todos esos pactos", ha manifestado.

Como prioridades, Llanos ha apuntado a la exigencia al Gobierno de las obras hídricas necesarias tras la dana, las medidas contra la repatriación de los inmigrantes "ilegales" y la defensa del sector primario frente al acuerdo UE-Mercosur.

También ha propuesto a Llorca que la Generalitat establezca una limitación de los títulos universitarios de estudiantes de otros países que llegan a la Comunitat Valenciana.

(((Seguirá ampliación)))

