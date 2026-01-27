Un juez de EEUU bloquea la posible deportación del niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

En un contexto de protestas y demandas de información internacional, las autoridades de Ecuador solicitaron a Estados Unidos detalles oficiales sobre la situación de un niño ecuatoriano de cinco años, quien, junto a su padre, quedó bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de una operación en Minnesota. Según consignó CNN, la Justicia estadounidense intervino este martes para impedir cualquier intento de deportación o traslado de ambos hacia fuera del distrito judicial mientras dure el litigio en curso. Esta decisión se produjo mientras crecía la presión pública y política por las recientes acciones de control migratorio y su impacto en las familias inmigrantes.

De acuerdo con información recogida por CNN, el juez responsable del caso emitió una orden en la que se dispone que "cualquier posible o anticipada deportación o traslado de los peticionarios Adrián Conejo Arias y L.C.R., menor de edad, queda suspendida inmediatamente hasta nueva orden de este tribunal". El documento judicial también detalla que las autoridades federales tienen prohibido trasladar a los implicados fuera de la jurisdicción hasta que el proceso legal se resuelva o haya nuevas instrucciones judiciales.

El caso se originó tras la detención de un hombre ecuatoriano identificado como inmigrante en situación irregular en el país norteamericano. Durante el operativo llevado a cabo por agentes del ICE en Minnesota, el niño de cinco años fue detenido junto a su padre. La imagen del menor, acompañado por agentes ante un vehículo policial, fue ampliamente difundida por medios y redes sociales, convirtiéndose en un símbolo del debate sobre el trato a las familias en situación migratoria irregular en Estados Unidos, según publicó CNN.

Fuentes oficiales estadounidenses justificaron el procedimiento argumentando que los agentes intervinieron para salvaguardar al menor dadas las bajas temperaturas que afectaban a la ciudad en el momento de su detención. Posteriormente, padre e hijo fueron trasladados a un centro de detención en Texas, de acuerdo con la información difundida por CNN. El gobierno de Ecuador, hasta el momento, ha insistido en vías diplomáticas sobre la necesidad de esclarecer la situación del niño y asegurar su bienestar.

El hecho sucede en medio de una serie de acciones recientes por parte de las fuerzas de seguridad en Minnesota. CNN destaca que, además de esta detención, los últimos días han estado marcados por episodios controvertidos, incluidos incidentes letales durante operaciones policiales que resultaron en la muerte de varios civiles, lo que generó manifestaciones y condenas de distintos sectores de la sociedad estadounidense.

El debate en torno al caso de Adrián Conejo Arias y su hijo se enmarca en la discusión nacional e internacional acerca de los procedimientos migratorios de Estados Unidos y el respeto a los derechos de los menores y las familias sujetas a dichos procesos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad migrante en el país han señalado repetidamente los efectos negativos que este tipo de detenciones tiene sobre los menores y han pedido medidas para garantizar que los procedimientos respeten las garantías legales y humanitarias.

Mientras tanto, el proceso judicial sigue abierto, y la orden expresa del tribunal estadounidense bloquea cualquier acción dirigida a la deportación o traslado de los afectados. Según detalló CNN, las próximas decisiones dependerán de la evolución del litigio, mientras se mantiene la atención de autoridades nacionales, la opinión pública y organismos internacionales sobre el desarrollo de este caso y su posible impacto en las políticas migratorias estadounidenses.