Los agricultores avisan en Salamanca: "Cuando se abra el mercado de Mercosur, vamos a dejar de producir legumbres"

Las movilizaciones de los agricultores en Salamanca han llegado a su segundo día, con un acto reivindicativo en el que se han repartido 400 kilos de lentejas y garbanzos procedentes de Salamanca. "Cuando se abra el mercado de Mercosur, vamos a dejar de producir legumbres", ha advertido el presidente provincial de Asaja, Juan Luis Delgado. "Estos productos se van a dejar de producir aquí y lo que vendrá tendrá otros condicionantes, como hemos dicho muchas veces, con productos fitosanitarios que estas legumbres no tienen, en definitiva", ha añadido Delgado.

Este hecho supone un "perjuicio para el consumidor", y eso es lo que Delgado entiende que es preciso trasladar principalmente a los consumidores, que sepan que esta lucha la están haciendo por el sector agrario, pero también por ellos, porque también los agricultores son consumidores", ha indicado el presidente provincial de Asaja.

"El acuerdo de Mercosur y la reducción de la PAC va a significar que los cerealistas se van a acabar. No vamos a tener un relevo generacional, no vamos a tener gente que produzca porque somos deficitarios", ha avisado Delgado para terminar.

Por su parte, el presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés, ha lamentado la "crisis de precios" que están viviendo desde "hace tres años debido a la guerra de Ucrania", a la vez que ha indicado que esta crisis la han estado soportando ellos y ahora, con el acuerdo de Mercosur, "pues se agrava la crisis y entran en riesgo las explotaciones".

Además, para poner en valor el producto de Salamanca, Cortés ha asegurado que los garbanzos y lentejas de la tierra se caracterizan por "su método de producción", ya que. "a diferencia de lo que se hace en otros países, aquí se secan al sol y no se necesitan utilizar ni secantes ni glifosato".

El secretario general de UPA Salamanca, Carlos José Sánchez, ha subrayado que los cultivos extensivos de secano tienen "la mayor superficie en Castilla de León, por encima de 1.600.000 hectáreas", y va a ser "el sector más perjudicado con este acuerdo y con la nefasta PAC que quieren meter desde Europa". Además, ha asegurado que "en Europa, en Castilla de León y, por supuesto, en Salamanca se cultiva sin cultivos transgénicos. Los animales que se comen estos cereales se alimentan con cultivos que no son transgénicos. Todo lo que venga de América gracias a este nuevo acuerdo van a ser cultivos transgénicos", ha dicho Sánchez.

Por último, el representante de UCCL Salamanca, Pablo Chaves, ha hecho "un llamamiento a todo el sector agrícola y ganadero y a toda la ciudadanía en general" para que acompañen a los trabajadores el jueves 29 a la movilización que tendrá lugar en Salamanca para "hacer ver al consumidor, al ciudadano, la importancia del sector en la provincia en Salamanca, hacer ver que el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur pondrá en jaque al sector, tanto al sector agrícola, al sector ganadero y especialmente al sector cerealista".

Es importante, ha añadido Chaves, "que la ciudadanía sea partícipe de esta lucha porque ellos también son los afectados por este acuerdo debido a que los productos que se van a importar de estos países de Sudamérica no tienen nada que ver con los que se producen aquí, concretamente en Salamanca, en cuanto a controles sanitarios y calidad".