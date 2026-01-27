La izquierda insta en Cibeles al PP a que sea valiente y que decida ya "entre derecho internacional o abusones"

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, expuso ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la preocupación por el impacto internacional de las recientes actuaciones de Estados Unidos, advirtiendo sobre posibles consecuencias para Europa. En su intervención, Maestre apeló a la responsabilidad de los partidos de derecha para posicionarse del lado de la democracia y los derechos humanos, subrayando que tras los acontecimientos vinculados a Groenlandia podrían surgir nuevos desafíos para el continente europeo. Esta intervención sirvió como marco para un debate en el que, según detalló el medio, las fuerzas de izquierda exigieron al Partido Popular que rompiera con Vox y defendiera principios democráticos frente a las tensiones internacionales. Según reportó el medio, la sesión en el Pleno de Cibeles se centró en las posiciones frente a Venezuela y Groenlandia, y en la condena de actuaciones unilaterales que, según los proponentes, vulneran el derecho internacional.

El medio publicó que Más Madrid y PSOE presentaron una proposición que solicitaba la condena a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el rechazo a las amenazas de anexión territorial sobre Groenlandia y otros territorios soberanos, y el apoyo a mecanismos multilaterales y al sistema internacional basado en reglas. La proposición, que también planteaba solidaridad con el pueblo venezolano en su aspiración de futuro democrático sin sanciones económicas, fue rechazada por los votos de PP y Vox. Dentro del mismo texto se instaba a defender la capacidad soberana de los pueblos ante cualquier forma de imperialismo, intervención militar o presión económica que pudiera alterar la legalidad internacional.

El medio consignó que, antes de la votación, Más Madrid aceptó sumar al texto una enmienda consensuada con PSOE en la que se condenan asesinatos cometidos por el ICE y se rechaza cualquier abuso de poder o acto violento y racista en Estados Unidos, extendiendo la preocupación hacia el clima de terror generado en comunidades migrantes en aquel país.

Durante el debate, Rita Maestre, según relató el medio citado, calificó al presidente de Estados Unidos de “tirano” y denunció la peligrosidad del modelo político impulsado por Donald Trump. Según planteó Maestre en el Pleno, la “estrategia del apaciguamiento” frente al avance de gobiernos considerados no democráticos resultó ineficaz tanto en el siglo XX como en el contexto actual, por lo que reclamó mayor determinación a las fuerzas conservadoras españolas. Cuestionando la captura de Nicolás Maduro, advirtió que el derrocamiento no se traduce necesariamente en un proceso electoral transparente en Venezuela y criticó lo que consideró el derrumbe del orden internacional debido a la actuación unilateral de potencias extranjeras.

Maestre enfocó parte de su discurso en pedir a Vox que aclarara si su modelo de seguridad incluye prácticas similares a las de ICE, y recordó episodios en los que se evidenciaron situaciones de violencia institucional y racismo en Estados Unidos. También afirmó que Vox actúa como “lacayo servil” de intereses externos y exigió al Partido Popular que se pronunciara en defensa de la soberanía territorial europea.

El Grupo Popular, en palabras del portavoz Carlos Izquierdo, respondió acusando a Más Madrid de no condenar la violencia, el escrachismo y el terrorismo, así como de mantener históricamente posturas favorables a gobiernos autoritarios. Según Izquierdo, la izquierda siempre se posicionó junto a dictadores y totalitarios, y remarcó que, desde su punto de vista, “el mundo se alegra de que haya un dictador menos”, refiriéndose a la salida de Nicolás Maduro. Izquierdo también arremetió contra Rita Maestre, sugiriendo que su discurso se basa en una visión “victimista antiamericana” y acusó a figuras del gobierno nacional, como Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, de mantener silencio ante los acontecimientos en Venezuela.

El medio detalló que el PP presentó una enmienda a la totalidad, la cual fue rechazada por Más Madrid. Esta enmienda solicitaba libertad, elecciones democráticas y la liberación de presos políticos en Venezuela, así como el retorno de exiliados, manteniendo mientras tanto las medidas de presión internacionales. Respecto a la situación de Groenlandia, el PP expresó respaldo explícito a la OTAN como garante de seguridad europea y el apoyo a la integridad de Groenlandia como parte de Dinamarca.

En el debate, Vox, representado por Javier Ortega Smith, acusó a Más Madrid de incurrir en demagogia, hipocresía y populismo al condenar la intervención militar estadounidense para frenar a Maduro. De acuerdo con la intervención citada, cuestionó que los mismos partidos que criticaban la operación no hubieran rechazado de forma clara la trayectoria del gobierno de Venezuela en los últimos veinte años. Ortega Smith también trasladó el cuestionamiento a la izquierda sobre su defensa de la soberanía nacional frente a los movimientos separatistas en España, comparando su postura con la que exhiben frente a conflictos internacionales.

Desde el PSOE, Enrique Rico insistió en el rechazo a las políticas de Maduro y reivindicó la labor del gobierno español en la acogida de ciudadanos venezolanos y el respaldo a procesos democráticos en ese país. Rico consideró que “la democracia no se construye violando el derecho internacional” y puso sobre la mesa la necesidad de elegir entre la autonomía política o la subordinación a intereses externos. Según matizó, Europa y España deben optar entre diferentes paradigmas: autonomía o vasallaje, unidad o fraternidad, ley o fuerza, y derecho internacional o imposiciones externas.

El medio trasladó que, en esta misma intervención, Rico interpeló al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la postura municipal respecto a la alineación con Vox y la posible sumisión a las directrices de líderes conservadores tanto nacionales como europeos.

La sesión del Pleno, según publicó el medio, evidenció la polarización entre bloques y la falta de consenso sobre política exterior, derecho internacional y defensa de la soberanía, tanto en los casos de Venezuela y Groenlandia como respecto al papel de Estados Unidos y los organismos internacionales.