El PP, Vox y Junts tumban en el Congreso el decreto del 'escudo social', que incluía la subida de pensiones

El decreto ley conocido como ‘escudo social’, impulsado por el Gobierno y que incluía la actualización de pensiones y medidas como la suspensión de desalojos y de cortes de suministros básicos para sectores vulnerables, fue revocado por la suma de votos de los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya (Junts) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Según informó el medio de comunicación, la decisión se tomó en una sesión plenaria celebrada en el Congreso, tras intensas negociaciones y una polarización entre bloques políticos.

El texto, aprobado originalmente en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, contemplaba la revalorización de las pensiones, una medida considerada clave para asegurar el poder adquisitivo de las personas jubiladas. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el decreto albergaba también la prohibición de desalojos y de cortes en el suministro de agua y electricidad dirigidos a personas o familias clasificadas como vulnerables. El Gobierno estableció que estas disposiciones entrarían en vigor tras su publicación, pero que necesitaban convalidación del Congreso para permanecer activas.

Durante la votación en el pleno del Congreso realizada este martes, las bancadas del PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus apoyos para frenar la consolidación del decreto, según consignó la fuente. El resto de partidos parlamentarios votó favorablemente por el mantenimiento de estas medidas, sin lograr la mayoría necesaria. El resultado evidencia una división entre los principales partidos respecto de la orientación de la política social y la gestión de recursos dirigidos a proteger a los grupos más desfavorecidos.

El rechazo al decreto del ‘escudo social’ contrastó con la suerte de otro paquete legislativo debatido el mismo día: el decreto relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público. En ese caso, la abstención del PP permitió que la propuesta fuese convalidada, dado que sólo Vox optó por el voto en contra, mientras el resto de las fuerzas parlamentarias expresó su apoyo. Según detalló el medio, los populares habían adelantado que también votarían contra las ayudas al transporte, aunque finalmente cambiaron de postura.

Ambos decretos, aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, reflejaban el esfuerzo del Ejecutivo por mantener ciertas políticas iniciadas previamente durante la pandemia y dirigidas a amortiguar el impacto social y económico en colectivos especialmente afectados. El decreto de ‘escudo social’ quedó derogado, en tanto que el relacionado con el transporte sí continúa vigente. De acuerdo con la información reportada, la votación culminó una fase de tramitación caracterizada por el enfrentamiento parlamentario y el cruce de argumentos sobre la prioridad de cada grupo político al definir las medidas de apoyo social.

El debate evidenció una postura crítica del PP hacia la forma en que el Gobierno presentó el decreto social, mientras Vox se ausentó de cualquier respaldo y Junts se sumó a la mayoría derrogatoria. Mientras tanto, la mayoría de partidos del bloque progresista se mantuvo en defensa de las medidas, recalcando la importancia de proteger los ingresos de las jubilaciones y garantizar servicios esenciales a quien presentan situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Según lo consignado por el medio citado, la diferencia de criterio radica en el modo de abordar la protección social y las políticas públicas de respaldo en tiempos de incertidumbre económica.

En una jornada que reflejó la fragmentación política y la ausencia de acuerdos amplios para convalidar medidas sociales, sólo el paquete de ayudas al transporte superó el escrutinio parlamentario. Por el contrario, la revalorización de las pensiones y las garantías de servicios básicos para colectivos vulnerables quedaron sin respaldo normativo, tal como lo publicó el citado medio español.