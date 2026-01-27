La violencia letal en Cisjordania se intensificó este año con el fallecimiento de cerca de 500 palestinos, según registros de Naciones Unidas, y la cifra suma 240 muertes adicionales en 2025. En ese contexto, la agencia de noticias palestina WAFA informó sobre el fallecimiento de un joven palestino este martes durante una operación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al sur de Hebrón, específicamente en la ciudad de al Dahiriya. El fallecido, identificado como Muhamad Rayid Nasrallá, de 20 años, sufrió heridas de bala durante la incursión, confirman diversos reportes difundidos por WAFA y recogidos por medios internacionales.

El incidente tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes ejecutaban una redada en al Dahiriya, en un periodo marcado por un aumento de las operaciones militares israelíes en la región desde el 7 de octubre de 2023. Ese día, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas lanzaron ataques contra Israel, lo que desencadenó una intensificación de las acciones militares y de seguridad por parte de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este. La agresión resultó en Nasrallá llegando al Hospital Dura con una lesión abdominal producto de disparos de las FDI. Médicos calificaron su estado como crítico antes de confirmarse su muerte, detalló la agencia WAFA. El mismo medio reportó que otro hombre resultó herido de bala durante la redada y permanece hospitalizado en condición moderada.

Las cifras de violencia en los territorios ocupados muestran un incremento sostenido. Según los datos recabados por la ONU y citados por WAFA, en los primeros nueve meses de 2023 ya se había registrado un número récord de muertes palestinas, una tendencia que se agravó tras el inicio de los ataques y contraataques más recientes. Desde entonces, cerca de 1.050 palestinos han muerto como resultado de operaciones militares israelíes y ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, según recopiló la agencia WAFA basándose en datos de organizaciones internacionales.

Las consecuencias de las medidas de seguridad implementadas en la región han generado un ambiente de tensión constante. La agencia WAFA enfatizó en sus reportes que la persistencia de este tipo de acciones tiene un impacto directo sobre la población civil palestina, a la vez que subraya el papel de Naciones Unidas en el monitoreo de los episodios de violencia y muertes relacionadas con el conflicto. Durante el año en curso, la ONU documentó la muerte de dos personas en Cisjordania en circunstancias similares a las del incidente que involucró a Nasrallá.

Las operaciones militares como la ocurrida en al Dahiriya suelen formar parte de una estrategia de control y respuesta por parte del Ejército de Israel frente a las acciones de diferentes grupos armados palestinos. Estas incursiones, junto con los ataques de colonos y las respuestas de militantes palestinos, han configurado una realidad en la que la cifra de víctimas se incrementa de manera constante, según consigna la agencia WAFA. El monitoreo y la recopilación de datos por parte de fuentes como Naciones Unidas han permitido trazar una evolución de las muertes y lesiones que afectan a la población civil en este periodo de escalada.

El caso de Muhamad Rayid Nasrallá se suma a la lista de víctimas jóvenes en el contexto del conflicto palestino-israelí, reflejando la persistencia de incidentes graves en ciudades y núcleos rurales de Cisjordania. WAFA concluyó que el clima de inseguridad y la frecuencia con la que se registran este tipo de operativos han traído consecuencias humanitarias y sociales para las comunidades afectadas en la zona. Tanto los datos de la ONU como los reportes de agencias locales aportan elementos para dimensionar el impacto de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y diversas facciones palestinas desde el 7 de octubre de 2023.