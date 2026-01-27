Chevron confirma que está "preparada" para seguir aportando su experiencia a Venezuela

Durante su intervención en el acto de consulta pública sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, Mariano Vela, portavoz de Chevron en Venezuela, expresó un reconocimiento a la labor de los empleados venezolanos de la compañía, así como a los de las empresas mixtas y del socio local, Petróleos de Venezuela (PDVSA), resaltando el compromiso y la dedicación mostrados en el desarrollo energético del país. En ese contexto, Vela subrayó que la meta conjunta es construir “un futuro aún más brillante para este pueblo de Venezuela”. Estas declaraciones se dieron en medio de un entorno político agitado tras la intervención militar estadounidense y la detención del presidente Nicolás Maduro a comienzos de año, según reportó el medio original.

Chevron comunicó que mantiene su determinación de seguir operando en Venezuela, ratificando su disposición a aportar conocimiento técnico y experiencia en el sector energético nacional. Según publicó la fuente, la compañía destacó que su contribución actual se basa en la innovación tecnológica y el esfuerzo constante para fortalecer un sector petrolero y gasífero más competitivo. En palabras de Vela, “estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia en el manejo de las operaciones”, punto que reiteró durante el evento vinculado a las discusiones legislativas sobre el marco regulatorio del sector.

El representante de Chevron manifestó su agradecimiento a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional por los cambios implementados en la legislación, valorando el diálogo abierto para analizar las reformas. Según informó el medio, Vela señaló que la seguridad de los trabajadores y la integridad de los activos se mantienen como prioridades centrales en la gestión de la empresa, elementos que no han variado a pesar del entorno de alta incertidumbre política y legal.

La firma Chevron, según detalló la fuente consultada, es actualmente la principal petrolera privada extranjera que opera en Venezuela con autorización especial. Desde 2022, cuenta con una exención que le permite extraer petróleo a pesar de las sanciones que el gobierno estadounidense impuso al sector petrolero venezolano en 2019. La relación de la compañía estadounidense con Venezuela se remonta a 1923 con tareas de exploración y luego al descubrimiento del campo Boscán, en 1946.

A día de hoy, la empresa colabora con PDVSA a través de varias filiales y participa en cinco proyectos de producción de petróleo tanto en tierra como en agua, ubicados principalmente en el occidente y oriente del país, según detalló el medio original. Esta operación conjunta permite la continuidad de las actividades en un escenario internacional que combina restricciones regulatorias, sanciones y fluctuaciones en la estabilidad institucional venezolana.

De acuerdo con lo publicado, existió un planteamiento estratégico promovido durante el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Se propuso que las petroleras estadounidenses invirtieran al menos 100.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura petrolera venezolana y, en consecuencia, aumentar la extracción de crudo. Este plan fue discutido a comienzos de 2026 en una reunión encabezada por Trump, en la que participaron varias compañías internacionales, entre ellas Repsol, con el objetivo de definir qué empresas formarían parte de la revitalización del sector energético venezolano.

La actualización del marco legal que regula la industria petrolera se produjo en un período caracterizado por la revisión de contratos y marcos regulatorios, en respuesta a la coyuntura política y a la presión ejercida por las sanciones internacionales. En este contexto, tal como detalló el medio, los representantes de Chevron han reafirmado ante las autoridades y la opinión pública su interés en permanecer y expandir sus operaciones, priorizando siempre la seguridad de su plantilla y la integridad corporativa.

El compromiso de la petrolera se extiende tanto a la implementación de alternativas tecnológicas como a la consolidación de alianzas con actores estratégicos locales. Esta labor busca garantizar la estabilidad operativa y la eficiencia a largo plazo de los proyectos desarrollados en conjunto con PDVSA, reflejando la permanencia de la cooperación internacional a pesar de los cambios normativos y políticos del país.

A lo largo de la trayectoria de Chevron en Venezuela, la compañía ha experimentado diversos ciclos económicos y políticos, enfrentando desafíos derivados tanto de la fluctuación de los precios internacionales como del entorno jurídico local. La obtención de exenciones específicas para continuar sus actividades tras la imposición de sanciones estadounidenses ha permitido a la empresa mantener su presencia, haciéndose partícipe de la producción en uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial.

En el acto público vinculado a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la participación de Chevron ha servido para reafirmar su integración dentro del espectro de compañías clave para el desarrollo nacional de la industria energética. El diálogo sostenido con autoridades legislativas y socios venezolanos apunta hacia una reconfiguración del entorno petrolero, en un intento por restaurar la competitividad y la viabilidad del sector bajo condiciones nuevas y a menudo inciertas.

Según consignó la fuente consultada, Chevron ostenta un papel relevante en el impulso de proyectos estratégicos y la transferencia de conocimientos, contribuyendo técnica y financieramente en la transformación y modernización del sector, en asociación directa con la estatal venezolana y otras entidades participantes.