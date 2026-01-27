Casi toda España tiene hoy alertas por viento, nieve, deshielo, olas y lluvia

Las previsiones meteorológicas para este martes han señalado un notable descenso en la cota de nieve, con registros que oscilarán entre los 500 y 900 metros en el noroeste y entre 900 y 1.400 metros en el resto del territorio peninsular, lo que implica nevadas en zonas como Galicia durante la mañana y extensión del fenómeno hacia las sierras del sureste a medida que avance la jornada. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), casi toda la Península Ibérica y Baleares, a excepción de Canarias y el País Vasco, permanecerán bajo diversos avisos meteorológicos debido a precipitaciones abundantes, ráfagas de viento intensas, fuerte oleaje, nevadas en cotas bajas y riesgos de aludes y deshielos en regiones de montaña.

De acuerdo con la previsión divulgada por la AEMET, para este martes se han activado alertas de nivel naranja por lluvias significativas en Ávila, Cáceres y Cádiz, mientras que un total de quince provincias más reciben avisos amarillos ante la previsión de acumulados menores. En cuanto al oleaje, el nivel naranja se encuentra vigente en A Coruña, Pontevedra, Almería, Murcia y Cádiz, mientras que otras zonas costeras, como Baleares (en todas sus islas), el litoral de Cataluña, Cantabria, Lugo, Alicante, Ceuta y Melilla, estarán bajo alertas amarillas.

El viento será otro de los protagonistas meteorológicos del día. Albacete se encuentra con aviso naranja, ya que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Otras veinticinco provincias, entre ellas varias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Aragón, el litoral cantábrico occidental, Baleares, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y zonas de Extremadura, permanecerán bajo avisos amarillos por rachas intensas.

En materia de nieve, la Agencia Estatal de Meteorología detalló que Cuenca, Guadalajara y la sierra de Madrid activarán alertas amarillas. Por deshielo, la situación afecta a Ávila y Segovia, mientras que el riesgo de aludes preocupa particularmente a Huelva, Lleida y Navarra, que también permanecen en nivel amarillo.

Tal como consignó la AEMET, el origen de este episodio meteorológico se encuentra en la influencia de una borrasca situada sobre las islas británicas y una circulación atlántica intensa. La llegada de un frente frío, que atravesará la Península desde el noroeste hacia el sureste, provocará cielos muy cubiertos y precipitaciones generalizadas. Aunque estas precipitaciones tendrán menor presencia o podrán faltar en el extremo oriental y Baleares, Galicia, las sierras béticas, el oeste del Sistema Central y diversas áreas andaluzas registrarán los mayores acumulados. El paso de este frente atmosférico podría estar acompañado de tormentas aisladas y granizo pequeño, especialmente en los litorales del norte y regiones localizadas de Andalucía.

El medio AEMET indicó que el pronóstico para Canarias es muy diferente, con cielos poco nubosos y una situación de estabilidad, en contraste con el resto del país. En la Península, además, se producirán nieblas y brumas en cotas elevadas.

El descenso de las temperaturas máximas será moderado en la mitad occidental y más acentuado en la zona este, con posibles descensos notables en algunas regiones, mientras que las mínimas también bajarán, sobre todo a últimas horas del día en Galicia, la Cornisa Cantábrica, las mesetas y el tercio sur peninsular. Por el contrario, en Canarias se anticipan aumentos ligeros de temperatura, aunque en las montañas del norte de la Península persistirán las heladas, aunque poco intensas.

Los vientos predominantes del oeste y sur soplarán de manera moderada en el interior, más fuerte en las costas y con rachas muy intensas en la mayor parte de la Península y Baleares, excepto en el noreste peninsular, donde la intensidad del viento será menor, de acuerdo con AEMET. En Canarias, los vientos se mantendrán de flojos a moderados con componente oeste.

Durante la jornada, se prevé que, tras el paso del frente, la mayor parte de las regiones afectadas por acumulaciones de lluvia experimenten una reducción de las precipitaciones, mientras que las zonas montañosas, especialmente la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, reciban los mayores volúmenes de nieve. Además, según AEMET, existe la posibilidad de tormentas breves acompañadas ocasionalmente de granizo, sobre todo tras el avance del sistema frontal en los litorales de Galicia y Andalucía.

El registro de nieblas y brumas será frecuente en áreas elevadas, complicando la visibilidad y añadiendo riesgos asociados al tráfico y la movilidad en estas zonas. Las condiciones previstas han llevado a las autoridades meteorológicas a mantener una vigilancia continua y a actualizar los avisos conforme evolucione el fenómeno atmosférico a lo largo del día.

En el conjunto del territorio afectado, el nivel de precaución emitido por la AEMET responde a la intensidad de los fenómenos meteorológicos esperados y al riesgo potencial para la población y las infraestructuras, especialmente en las regiones de montaña donde el riesgo de aludes y deshielos se suma a la inestabilidad de la nieve recién caída. Por último, el litoral de zonas mencionadas en el aviso naranja o amarillo prevé olas que podrían dificultar la navegación y las actividades costeras, así como incremento de la altura del oleaje habitual.