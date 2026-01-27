Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

Al menos dos personas han muerto este lunes en un nuevo ataque efectuado por el Ejército israelí contra la ciudad de Kfar Reman, en el distrito de Nabatiye, en una jornada en la que un bombardeo de las fuerzas israelíes en Tiro, también en el sur del país, se ha saldado con al menos otra víctima mortal.

El Ministerio de Sanidad Libanés ha confirmado el fallecimiento de dos ciudadanos como consecuencia de una "incursión del enemigo israelí" en la citada localidad, según un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

El ataque ha tenido lugar este lunes poco antes de las 22.00 horas (hora local, las 21.00 en España peninsular y Baleares), de acuerdo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han asegurado en Telegram que su objetivo era "dos terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Poco después, un portavoz de las FDI se ha referido a un bombardeo previo contra un municipio situado a las afueras de Tiro, que ha provocado la muerte de Alí Nuredín, de quien ha afirmado que "servía como jefe de un equipo de artillería" del grupo armado.

"A lo largo de la guerra --iniciada tras el inicio de la ofensiva israelí por los ataques del 7 de octubre de 2023 del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra su territorio-- el terrorista promovió numerosas actividades terroristas contra el Estado de Israel y las FDI, y recientemente trabajó para reconstruir las capacidades artilleras de la organización terrorista Hezbolá en el sur de Líbano", ha esgrimido.

El fallecido era periodista y se desempeñó como presentador de la cadena de televisión libanesa Al Manar, según ha recogido el propio medio, considerado afín a Hezbolá. El vehículo del periodista habría sido alcanzado por un dron israelí a las afueras de Tiro, ha informado la NNA.

El partido-milicia chií Hezbolá ha condenado este ataque contra Nuredín que supone "un nuevo crimen de guerra" que busca en este caso "silenciar la verdad y las voces libres". Por ello, ha instado a las autoridades nacionales e internacionales y a las organizaciones profesionales de periodistas a "alzar la voz" ante estos hechos.

Además, medios libaneses han informado de disparos con armas largas, bombardeos de artillería, lanzamiento de granadas aturdidoras y proyectiles de mortero en Yarún, Maruahin, Markaba o Aitarún.

El sábado Israel lanzó al menos 14 ataques aéreos en los que murieron dos personas a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.