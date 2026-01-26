Agencias

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrella en un aeropuerto de Maine

Guardar

Nueva York, 26 ene (EFE).- Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante el despegue en Bangor, Maine, en el noreste de Estados Unidos, según indicóel Aeropuerto Internacional de Bangor.

"Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación", indicó el texto en las redes sociales del aeropuerto.

De acuerdo con CNN, el avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 y se desconoce la gravedad de las lesiones.

Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

El accidente ocurre en medio de una fuerte tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcaraz asegura que este año cambiaría tres títulos por ganar el Abierto de Australia

Infobae

Hijo de Maduro dice que Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero

Infobae

China acusaría a alto general investigado de filtrar secretos nucleares a EEUU, según WSJ

Infobae

Pegula rompe el sueño de Keys de revalidad título en Australia y pasa a cuartos

Infobae

El temporal en EE.UU. provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

Infobae